Özgür Özel basına parmak salladı! Başkan Erdoğan’dan sert tepki: Nasıl bir ruh halinde olduklarını ifşa ettiler

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Sen 1 milyonluk gece mitingini görme, ondan sonra gel, yarın öbür gün gel 'Genel yayın yönetmenimiz bir kahvenizi içmek istiyor.' Bir kahvenin 40 yıl hatırı var, bir alçaklığın 40 yıl hafızamda yeri var. Büyük alçaklık yapılıyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Özel'in açıklamaların gündemde yerini alırken Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı İftar programında Özgür Özel'e tepki göstererdi.

"NASIL BİR RUH HALİNDE OLDUKLARINI İFŞA ETTİLER"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin basın yayın kuruluşlarını açıkça tehdit ettiğini belirterek, "Bugün medyayı hedef alarak nasıl bir ruh hali içinde olduklarını ifşa ettiler." dedi.