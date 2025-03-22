Özgür Özel basına parmak salladı! Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Nasıl bir ruh halinde olduklarını ifşa ettiler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından geldiği Saraçhane’deki dördüncü gününde basın toplantısında basına parmak sallayarak tehditler savurdu. Özel'in skandal açıklamaları gündemde yerini alırken Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı İftar programında basını hedef alan Özgür Özel'e tepki gösterdi. Başkan Erdoğan açıklamasında, 'Bugün basın yayın kuruluşlarını da alenen tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını ifşa ettiler.' ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından geldiği Saraçhane'deki dördüncü gününde basın toplantısı gerçekleştirdi.
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından geldiği Saraçhane'deki dördüncü gününde basın toplantısında basına tehditler savurdu.
"HERKES TARAFINI BİLECEK"
Özel yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Buradan söylüyorum. Merkez medyaya, haber kanallarına. Bu haberleri görmeyin, yapmayın. Pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayan, size hedefe koymayan, 'Buna sessiz kaldılar görmediler' diyen, Gezi'de penguen verip de ertesi gün nedamet getirenlere söylüyorum. Polisin '220 bin' dediği, gözün 500 bini gördüğü, dronun 1 milyon çektiği bir gece mitingini görmeyenlere söylüyorum. Sizi izleyen, bize oy veren yüzde 70, sizi izleyenin yüzde 70'i, tüketimden gelen gücünü, diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Hadi bakalım görmeyin, hadi penguene devam edin. Hadi penguen göstermeye devam edin. Gezi'nin ilk iki gün, üç günü olduğu gibi. Hadi, bana diyor, 'Çok telefon geliyormuş yukarıdan.' Aşağıdan telefon getireceğim size, aşağıdan.
Milyonlardan, 10 milyonlardan. Restoranını açacaksın, yemeyi bize satacaksın, marketinden bize alışveriş yaptıracaksın, yurtdışından getirdiğin arabayı benim seçmene satacaksın sonra bu iğrençlikler olunca da karşı tarafa geçeceksin. Herkes tarafını bilecek. Ya tarafsız olun, ya bundan sonra karşı tarafınızdayız. Haber kanalıyım diye ortaya çıkan, 'Yukarıdan telefon geliyor' diye rezillik yapanlara söylüyorum.
Sen 1 milyonluk gece mitingini görme, ondan sonra gel, yarın öbür gün gel 'Genel yayın yönetmenimiz bir kahvenizi içmek istiyor.' Bir kahvenin 40 yıl hatırı var, bir alçaklığın 40 yıl hafızamda yeri var. Büyük alçaklık yapılıyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
Özel'in açıklamaların gündemde yerini alırken Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı İftar programında Özgür Özel'e tepki göstererdi.
"NASIL BİR RUH HALİNDE OLDUKLARINI İFŞA ETTİLER"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin basın yayın kuruluşlarını açıkça tehdit ettiğini belirterek, "Bugün medyayı hedef alarak nasıl bir ruh hali içinde olduklarını ifşa ettiler." dedi.
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