İstanbul Adalet Sarayı’nda güvenlik önlemleri artırıldı

Çağlayan'da polis ekiplerinin nöbeti sürüyor. (DHA)

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çağlayan Meydanı ile Abide-i Hürriyet Caddesi çevresinde bazı noktalar bariyerlerle kapatıldı. Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları getirilirken, adliyeye araç giriş çıkışları kapatıldı. Alınan güvenlik önlemleri dron kamerası ile görüntülendi.

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