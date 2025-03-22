İstanbul Adalet Sarayı'nda güvenlik önlemleri artırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İmamoğlu ve beraberindeki 90 şüphelinin getirilmesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Çağlayan'da polis ekipleri geniş barikatlar kurarken, alınan tedbirler havadan dron kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 91 şüphelinin getirileceği emniyetteki işlemlerinin ardından getirileceği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemleri artırıldı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Çağlayan Meydanı ile Abide-i Hürriyet Caddesi çevresinde bazı noktalar bariyerlerle kapatıldı. Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları getirilirken, adliyeye araç giriş çıkışları kapatıldı. Alınan güvenlik önlemleri dron kamerası ile görüntülendi.
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