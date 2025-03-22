23 Mart 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Adalet Sarayı'nda güvenlik önlemleri artırıldı

İstanbul Adalet Sarayı'nda güvenlik önlemleri artırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.03.2025 23:10
ABONE OL
İstanbul Adalet Sarayı’nda güvenlik önlemleri artırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İmamoğlu ve beraberindeki 90 şüphelinin getirilmesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Çağlayan'da polis ekipleri geniş barikatlar kurarken, alınan tedbirler havadan dron kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 91 şüphelinin getirileceği emniyetteki işlemlerinin ardından getirileceği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemleri artırıldı.

Çağlayan'da polis ekiplerinin nöbeti sürüyor. (DHA) Çağlayan'da polis ekiplerinin nöbeti sürüyor. (DHA)

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çağlayan Meydanı ile Abide-i Hürriyet Caddesi çevresinde bazı noktalar bariyerlerle kapatıldı. Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları getirilirken, adliyeye araç giriş çıkışları kapatıldı. Alınan güvenlik önlemleri dron kamerası ile görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Adalet Sarayı’nda güvenlik önlemleri artırıldı İstanbul Adalet Sarayı’nda güvenlik önlemleri artırıldı İstanbul Adalet Sarayı’nda güvenlik önlemleri artırıldı


Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör