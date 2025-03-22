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Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın'a taziye mesajları...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından biri daha hayata veda etti! Bir süredir hastanede tedavi gören Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Akın'ın vefat haberini Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla duyurdu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan haber sonrası ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından peş peşe başsağlığı mesajları yayınladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.03.2025 16:25 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 16:52
Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın’a taziye mesajları...

Yeşilçam'ın "Dört Yapraklı Yoncası" olarak kabul edilen Filiz Akın, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın'ın vefatı sevenlerini sanat camiasını yasa boğdu.

FİLİZ AKIN HAYATINI KAYBETTİ
Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın’a taziye mesajları...

SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURDU

Usta oyuncu Filiz Akın'ın vefatını Sağlık Bakanlığı, şu paylaşımla duyurdu:

"Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın’a taziye mesajları...

1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın; acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul'a nakledilmişti.

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın’a taziye mesajları...

ÜNLÜLER FİLİZ AKIN'A BÖYLE VEDA ETTİ

Gelen acı haber sonrası ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe taziye mesajları yayınladı.

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın’a taziye mesajları...

Hülya Koçyiğit

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın’a taziye mesajları...

Ajda Pekkan

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın’a taziye mesajları...

Seda Sayan

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın’a taziye mesajları...

Nebahat Çehre

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın’a taziye mesajları...

Deniz Seki

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın’a taziye mesajları...

Ebru Gündeş

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın’a taziye mesajları...

Hakan Hatipoğlu

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın’a taziye mesajları...

Tuğçe Tayfur

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın’a taziye mesajları...

Çağla Şıkel

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın’a taziye mesajları...

Zafer Algöz

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın’a taziye mesajları...

Pınar Altuğ Atacan

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın’a taziye mesajları...

İbrahim Tatlıses

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın’a taziye mesajları...

Emre Altuğ