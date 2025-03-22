Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ünlülerden Filiz Akın'a taziye mesajları...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından biri daha hayata veda etti! Bir süredir hastanede tedavi gören Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Akın'ın vefat haberini Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla duyurdu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan haber sonrası ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından peş peşe başsağlığı mesajları yayınladı.