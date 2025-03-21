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Antalya'da maskeli provokatörler sokaklarda: 30'a yakın gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 21.03.2025 23:22
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Antalya’da maskeli provokatörler sokaklarda: 30’a yakın gözaltı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı skandal çağrısının ardından Antalya'da bir grup provokatörler sokaklarda gösteri yaptı. Marjinal grup Akdeniz Üniversitesi kampüsüne yürüyerek geçmek isteyince polis ekipleri TOMA aracıyla su sıkarak grubu dağıtmaya çalıştı. Yaşanan arbedede 30'a yakın şüpheli gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki farklı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in skandal çağrısı sokakları karıştırdı. Antalya'da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden marjinal grup ve polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Akşam saatlerinde Akdeniz Üniversitesi kampüsünde toplanan kalabalık grup, kampüs dışına çıkarak yürüyüş yapmaya çalıştı.

Polis ekiplerine direnen provokatörler TOMA ile su sıkarak dağıtılmaya çalışıldı. (DHA) Polis ekiplerine direnen provokatörler TOMA ile su sıkarak dağıtılmaya çalışıldı. (DHA)

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Polis ekiplerinin uyarılarını dinlemeyen marjinal gruba TOMA'larla su sıkarak müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında 30'a yakın kişi gözaltına alındı.

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