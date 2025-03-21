Antalya’da maskeli provokatörler sokaklarda: 30’a yakın gözaltı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki farklı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in skandal çağrısı sokakları karıştırdı. Antalya'da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden marjinal grup ve polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Akşam saatlerinde Akdeniz Üniversitesi kampüsünde toplanan kalabalık grup, kampüs dışına çıkarak yürüyüş yapmaya çalıştı.