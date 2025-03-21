21 Mart 2025, Cuma
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Bakan Şimşek'ten net mesaj! "Ekonomi programının uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok"

Giriş: 21.03.2025 21:55
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Bakan Şimşek’ten net mesaj! Ekonomi programının uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 'Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz"

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Bakan Şimşek’ten net mesaj! Ekonomi programının uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok Bakan Şimşek’ten net mesaj! Ekonomi programının uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok Bakan Şimşek’ten net mesaj! Ekonomi programının uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok
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