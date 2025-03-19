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Bakan Şimşek'ten piyasalara ilişkin ilk açıklama: Gereken yapılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.03.2025 11:44 Güncelleme: 19.03.2025 12:04
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Bakan Şimşek’ten piyasalara ilişkin ilk açıklama: Gereken yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından piyasalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, 'Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından piyasalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in X paylaşımıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in X paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor."

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Bakan Şimşek’ten piyasalara ilişkin ilk açıklama: Gereken yapılıyor Bakan Şimşek’ten piyasalara ilişkin ilk açıklama: Gereken yapılıyor Bakan Şimşek’ten piyasalara ilişkin ilk açıklama: Gereken yapılıyor

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