Bakan Şimşek’ten piyasalara ilişkin ilk açıklama: Gereken yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in X paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor."

CANLI FİYATLAR

1 DOLAR KAÇ TL?

1 EURO KAÇ TL?

GRAM ALTIN 4 BİN LİRA



Dolar ve ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın rekor kırdı.

Gram altın, tarihinde ilk kez 4 bin lirayı aştı.