Bakan Şimşek'ten piyasalara ilişkin ilk açıklama: Gereken yapılıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından piyasalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, 'Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından piyasalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor."
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