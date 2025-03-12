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Bakan Şimşek'ten cari denge yorumu: Sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 11:08
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Bakan Şimşek’ten cari denge yorumu: Sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından cari açık rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, 'Cari açığın yıl genelinde OVP tahmini olan 28,6 milyar dolar ve milli gelire oranla yüzde 2’nin altında, sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında açıklanan cari denge rakamları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in X paylaşımıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in X paylaşımı

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık cari açık ocakta 11,5 milyar dolar oldu. Önümüzdeki dönemde artmasını öngördüğümüz cari açığın yıl genelinde OVP tahmini olan 28,6 milyar dolar ve milli gelire oranla yüzde 2'nin altında, sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz. Brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranı cari açıktaki düşüşün de katkısıyla son iki yılda 5,4 puan iyileşerek yüzde 18,6 ile uzun dönem ortalamasının altına geriledi. Böylece dış dengeye ilişkin kırılganlıkları önemli ölçüde bertaraf ederek ekonomimizi daha dirençli ve güçlü hale getirdik. Sürdürülebilir cari denge ve uzun vadeli kaynak ile dış finansman ihtiyacını azaltmaya ve finansmanın kalitesini iyileştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: TCMBKaynak: TCMB

Kaynak: TCMBKaynak: TCMB

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Bakan Şimşek’ten cari denge yorumu: Sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz Bakan Şimşek’ten cari denge yorumu: Sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz Bakan Şimşek’ten cari denge yorumu: Sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz
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