MSB’den kritik açıklama: PKK fesih kararı için kongre tarihini bir an önce açıklamalı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı sonrasında terör örgütünün kendini feshine ilişkin olarak; "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında son bir haftada 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), başta terör olmak üzere ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 21, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 523 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır." şeklinde konuştu.



HUDUT GÜVENLİĞİ



Tuğamiral Aktürk, hudutlarda, alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini belirterek, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 70 şahıs yakalanmış, 977 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1086, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 15 bin 25 olmuştur." bilgisini paylaştı.



TSK'nın, dünyanın en aktif ve en güçlü ordularından biri olduğunu, birçok harekat alanında aynı anda görev yapmaya, geniş bir coğrafyada dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağlamaya devam ettiğini belirten Aktürk, "Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarımızın temsilcilerinden oluşan bir heyet bugün, İngiltere'de düzenlenen Ukrayna Güvenlik Sempozyumu'na katılmaktadır." ifadesini kullandı.



Aktürk, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili de "İsrail, Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları yeniden başlatarak uluslararası hukuku ve insani değerleri bir kez daha ayaklar altına almıştır." dedi.



Tüm uluslararası kamuoyunun kalıcı barış ve ateşkes beklediğini belirten Aktürk, "İsrail'in savunmasız ve masum Filistin halkına yönelik yeni bir katliama girişmesi, Gazze sakinlerini göçe zorlayacak adımları ısrarla dillendirmesi bölgesel ve küresel istikrara zarar vermeye devam etmektedir. Küresel huzur ve barışın temini, uluslararası toplumun yaşanan bu vahşete karşı kararlı bir duruş sergilemesiyle mümkün olacaktır." diye konuştu.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ VE ULUSLARARASI GÖREVLER



Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yürütmekte olduğu operasyonlar ve görevlerin yanı sıra, etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmek ve personelinin yetkinliğini artırmak amacıyla eğitim ve tatbikatlarına da kesintisiz olarak devam ettiğini ifade etti.



Tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları anlattı:



"ABD'de gerçekleştirilen Red Flag Karma Hava Harekatı ile 20-27 Mart tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen Steadfast Foxtrot tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. 24 Mart-4 Nisan tarihleri arasında İspanya'da yapılacak Dynamic Mariner ile 28 Mart-11 Nisan tarihleri arasında ABD'de gerçekleştirilecek Green Flag tatbikatlarına iştirak edilmesi planlanmaktadır."



Aktürk, ayrıca NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Butrunti gemisi tarafından 20-24 Mart tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirildiğini belirterek, TCG Kemalreis gemisi tarafından da 21-23 Mart tarihlerinde İspanya'ya liman ziyareti yapılmasının planlandığını söyledi.



Dynamic Mariner Tatbikatı hazırlıklarına yönelik olarak TCG Bayraktar, TCG Sancaktar, TCG Gaziantep ve TCG Oruçreis gemileri tarafından İspanya'ya liman ziyaretleri gerçekleştirildiğinin bilgisini veren Aktürk, "17 Mart'ta, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında tanker uçağımız tarafından NATO'ya ait AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yapılmıştır. Yine 17 Mart'ta, Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında yaralanan 6 kişi Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçak ile Üsküp'ten Ankara'ya getirilmiştir." dedi.



SAVUNMA SANAYİSİ VE ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİSTEMLERİ



Tuğamiral Aktürk, yerli, milli ve modern savunma sanayinin ürettiği harp araç gereçleri ile TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da geliştirildiğini söyledi.



Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda "Yeni Nesil Fırtına Obüsü" ve "5,56 milimetre Piyade Tüfeği (SAR-56)"nin muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını belirten Aktürk, "Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için üstlenmiş olduğu tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Aktürk ayrıca, personel ile askeri öğrenci alım ve temin işlemlerinin, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu çerçevede Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2025 yılı 2'nci dönem uzman erbaş temini başvuruları 18 Mart'ta başlamıştır. 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci aday tercih işlemleri 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında yapılabilecektir." bilgisini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini biran önce açıklamalıdır." ifadesini kullandı.



Suriye'deki son duruma ilişkin soruları yanıtlayan kaynaklar, Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi, yeniden inşası ve kalkınması kapsamında askeri, ekonomik, siyasi, insani ve sınai alanlarda çok sayıda işbirliği yapılmasına yönelik temasların devam ettiğini belirtti.



Kaynaklar, Suriye'nin aciliyet gerektiren ihtiyaçlarının tespiti ve çözümü noktasında karşılıklı olarak Savunma Bakanlıklarında askeri danışman ve irtibat personeli görevlendirilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Suriye halkının refahı, istikrarı ve güvenliği bağlamında Türkiye olarak her türlü desteğe hazırız ve bunun için çalışıyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi Suriye'de görev yapan unsurlarımızın gelişen yeni durumlara göre konuş değişiklikleri söz konusu olabilir demiştik. Bu kapsamda faaliyetlerimiz devam etmektedir. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Sayın Bakanımız, Dışişleri Bakanımız ve MİT Başkanımız Suriye'ye bir ziyaret yapmışlardı. Bu ziyaret de tamamıyla Suriye'nin tamamında istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi için bizim onlara sağlayabileceğimiz desteği görüşmek üzere yapılan bir ziyaretti. Burada da bölgesel güvenliğe yönelik son gelişmeler ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye olarak, yeni Suriye Hükümetinin SDG ile vardığı mutabakat ile ilgili sahada yapılması gerekenlere yönelik beklentilerimiz ve çekincelerimiz muhataplarımıza iletilmiştir."



Bakanlık kaynakları ayrıca, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı sonrasında terör örgütünün kendini feshine ilişkin olarak, "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini biran önce açıklamalıdır." ifadesini kullandı.

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ



Avrupa güvenlik mimarisi ve Türkiye'nin katkılarına ilişkin soruları da yanıtlayan kaynaklar, şunları kaydetti:



"Ülkemizin Avrupa güvenlik mimarisindeki yeri Avrupa'nın beklentilerine göre değil, milli hak ve menfaatlerimize göre belirlenecektir. NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi olarak ülkemiz, jeostratejik konumu, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözümünde üstlendiği önemli rollerle Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sayın Bakanımızın da vurguladığı gibi ordumuzun sahip olduğu yüksek operasyonel tecrübe, muharebe kabiliyeti ve modern teçhizat kapasitesi pek çok ülke tarafından gıpta ile takip edilmektedir. Üstün nitelikli personeli ve sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri ile etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini her geçen gün daha da artıran, kazandığı imkan ve kabiliyetler ile gücüne güç katan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu süreçte bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez bir aktör haline gelmiştir. Bu çerçevede ülkemiz Avrupa güvenliğine de milli hak ve menfaatlerimize uygun olarak gereken katkıyı sağlamaya devam edecektir."



İNGİLTERE'DEKİ GÜVENLİK ŞEFLERİ TOPLANTISI



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Londra'da gerçekleştirilen Güvenlik Şefleri Toplantısı ile ilgili sorular üzerine, şunları söyledi:



"Genelkurmay Harekat Başkanlığı koordinatörlüğünde Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları temsilcilerinden oluşan bir heyet 20 Mart'ta İngiltere'de icra edilecek olan Ukrayna Güvenlik Sempozyumuna katılmaktadır. Önümüzdeki süreçte yapılabileceklere ilişkin görüş alışverişi yapmaya yönelik bir toplantı. Ukrayna'ya bir barış gücü gönderilmesi için şu an erken. Öncelikle ateşkesin sağlanması, ondan sonra da görev tanımı belirlenmiş bir misyonun hangi esaslar çerçevesinde oluşturulacağının belirlenmesi gerekmektedir. Akabinde hangi ülkenin ne kadar katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir. Henüz belli bir zemine oturtulmamış bir öngörü üzerinden değerlendirme yapmak doğru değil."



F-35, CAATSA, F-16 VE EUROFİGHTER'DA SON DURUM



F-35, CAATSA, F-16 ve Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki konularındaki son duruma ilişkin soruları cevaplayan kaynaklar, şunları anlattı:



"F-35 uçağı tedarikine ilişkin olarak S-400 silah sisteminin tedarik edilmesi gerekçe gösterilerek ABD tarafınca yürürlüğe konulan CAATSA yaptırımları nedeniyle ülkemiz F-35 programından hukuksuz olarak çıkarılmıştır. Biz müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamasını doğru bulmadığımızı defaatle ifade ettik. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesi değerlendirilecektir. F-16 Blok 70 uçağı tedarik projesinde sürecin devamına yönelik faaliyetler ABD'li paydaşlar ile koordineli olarak yürütülmektedir. Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik, BAE Systems firmasından alınmış olan resmi fiyat teklifi değerlendirilmekte olup Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve BAE Systems temsilcileri ile koordinasyon faaliyetlerine devam edilmektedir."



ISPARTA'DA SOMALİLİ ASKERLERİN KAVGASI



Bakanlık kaynakları, Isparta'da eğitim alan Somalili askerlerin kendi aralarında çıkan kavgayla ilgili sorular üzerine, şu bilgileri paylaştı:



"17 Mart'ta 40'ıncı Komando Tugay Komutanlığı'nda Komando Temel Eğitimi gören Somali Silahlı Kuvvetler personeli arasında oynanan futbol maçında kavga çıkmıştır. Biri ağır olmak üzere toplam 51 Somali personeli yaralanmıştır. Olaya müdahale eden bazı personelimiz de hafif şekilde yaralanmıştır. Konunun araştırılması maksadıyla heyet görevlendirilmiştir. Eğitimlerini tamamlayan Somalili askerler ülkelerine gönderilmiştir."