AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Darbecilik ithamı dayanaksız! Dosyadan haberimiz yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)

ÖZGÜR ÖZEL'E CEVAP

Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesi, CHP'nin engellemelerine ve vesayet girişimlerine rağmen gerçekleşmiş ve demokratik sonuçlar doğurmuştur. Sayın Özgür Özel'in 15 Temmuz ile bu yargısal süreci eş görmesi siyasi bilgisizliktir. Milletimiz bu şekilde kendisini devletin sahibi zanneden, devleti ve millet iradesini kendisinin mülkü zanneden bu siyasi organizasyona bütün seçimlerde, demokratik yarışlarda haddini bildirmiştir. 15 Temmuz terörist darbe girişimleriyle yargısal süreçleri eş tutmak, siyasi laubalilikle ilgili siyasi tarihimize geçmiştir. Sayın Özgür Özel bizi, siyaseti hukuk yönüyle dizayn etmekle itham ediyor. Biz siyasetin nerede durması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Biz meydanlarda milletimizle buluşurken CHP'nin yapmaya çalıştığı bir takım karanlık koridorlarda millet iradesini sakatlamaya dönük bir takım komitacılık faaliyetlerinin içinde bulunmak olmuştur.

"CHP SİYASETİ DİZAYN ETMEK İSTİYOR"

Sayın Özgür Özel'in bu iddiaları karşısında kendisi CHP'nin demokratik bir şekilde ortaya çıkmış iradeler karşısında komitacılık yapmadığı herhangi bir dönem hiçbir şekilde gösteremez. Biz sizin gibi siyaseti illegal yollarla dizayn etmekle değil, açık yollarla siyasi haritamızı çizmiş bir partiyiz. Cumhurbaşkanımıza söylediğiniz sözler alnınıza yazılmış bir utanç olacaktır. Cumhurbaşkanımızın her türlü siyasi suikastı göze alarak demokratikleşme süreci yürüttüğü biliyoruz.