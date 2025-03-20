TBMM’de Ekrem İmamoğlu gerilimi! CHP’li Ali Mahir Başarır AK Partili vekillere şişe fırlattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında olması nedeniyle provokasyonlara devam etmek isteyen CHP'li vekiller olay çıkardı. CHP'li Ali Mahir Başarır, AK Partili vekillerin bulunduğu sıraya su şişesi fırlattı.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Meclis'te yaşanan gerilimle ilgili canlı yayında bilgi aktardı. Yeşiltaş, "TBMM'de bir gerginlik yaşandı. Aslında bir kürsü işgali eylemi olmadı CHP'nin ama Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle AK Parti ile CHP'li vekiller arasında sözlü sataşmalar oldu. Sesler yükseldi. Bunun üzerine de bir anda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Partili vekillere sinirlenerek önünde bulunan şişeyi AK Parti grubuna doğru fırlattı. Ve bir anda milletvekilleri ayağa kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdüler. Herhangi bir temas olmadı ama tansiyonun yükseldiğini söylemek mümkün. TBMM Genel Kurulu'nda bugün yine Sırrı Süreyya Önder 20 dakika ara verdi oturuma." dedi.