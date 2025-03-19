TBMM’de CHP’li vekillerden skandal! Kürsüyü işgal ettiler

CHP'li vekiller İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti (AA)

Başarır'ın konuşmasını sürdürdüğü sırada CHP milletvekilleri kürsüye gelerek, zaman zaman alkışlarla ve sloganlarla Başarır'a destek verdi.

TBMM Başkanvekili Önder, Genel Kurulda çalışma düzeni kurulamadığı için birleşime ara verdi. CHP milletvekilleri verilen ara sırasında da kürsüde slogan atmayı sürdürdü.

YARIN 14.00'TE TOPLANACAK

Aranın ardından Önder, CHP milletvekillerinin kürsü işgalini sürdürmesi ve slogan atmaya devam etmeleri nedeniyle Genel Kurulda çalışma düzeni sağlanamadığı için İçtüzük'ün 68. maddesi uyarınca, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, yaşananlar ilişkin çarpıcı detayları anbean aktardı:

"TBMM'de CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Ankara'da bulunan 50 civarında milletvekili ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından kürsü işgali noktasında karar alındı.

Başarır yaklaşık 5 dakika süren bir konuşma yaptı ve konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkisi oldu. Konuşmasının son bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bazı ifadeleri olunca AK Parti milletvekilleri de bu duruma sıralara vurarak tepki gösterdiler.

Şu anda TBMM'de oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder daha fazla gerginlik olmaması adına birleşime 20 dakika ara verdi. Bu aranın ardından ise AK Parti milletvekilleri genel kurul salonundan ayrıldı.

CHP'li vekiller kürsüde kümelenmiş durumda. Kürsü işgali olarak nitelendirdiğimiz bir protestoya imza attılar"