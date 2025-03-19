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TBMM'de CHP'li vekillerden skandal! Kürsüyü işgal ettiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.03.2025 14:32 Güncelleme: 19.03.2025 15:30
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TBMM’de CHP’li vekillerden skandal! Kürsüyü işgal ettiler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında 'suç örgütü lideri' sıfatıyla gözaltına alınmasının ardından TBMM'de CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti. Oturuma ara verilmesinin ardından çalışma düzeni sağlanamadığı için TBMM Genel Kurulu yarına kadar kapatıldı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında "suç örgütü lideri" sıfatıyla gözaltına alındı.

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TBMM Genel Kurulu, CHP milletvekillerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla kürsüyü işgal etmesi nedeniyle kapandı.

CHP'Lİ VEKİLLER TBMM'DE KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİ

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahalenin, ne yapana ne bunu teşvik edene yakın siyasi tarihte hiçbir fayda getirmediğini söyledi.

CHP'li milletvekilleri TBMM kürsüsünü işgal etti (AA)CHP'li milletvekilleri TBMM kürsüsünü işgal etti (AA)

Şahsi olarak Cumhuriyet'in demokratik niteliğinin genişlemesi, demokratik siyaset alanının gelişmesi ve özgürleşmesinden yana olduğunu belirten Önder, "Buna dönük hiçbir müdahaleyi onaylamam, sessiz kalmam, yanında durmam mümkün değildir." dedi. Önder, konuşmasının ardından milletvekillerine gündem dışı söz verdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

CHP'li vekiller İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti (AA)CHP'li vekiller İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti (AA)

Başarır'ın konuşmasını sürdürdüğü sırada CHP milletvekilleri kürsüye gelerek, zaman zaman alkışlarla ve sloganlarla Başarır'a destek verdi.

TBMM Başkanvekili Önder, Genel Kurulda çalışma düzeni kurulamadığı için birleşime ara verdi. CHP milletvekilleri verilen ara sırasında da kürsüde slogan atmayı sürdürdü.

YARIN 14.00'TE TOPLANACAK

Aranın ardından Önder, CHP milletvekillerinin kürsü işgalini sürdürmesi ve slogan atmaya devam etmeleri nedeniyle Genel Kurulda çalışma düzeni sağlanamadığı için İçtüzük'ün 68. maddesi uyarınca, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, yaşananlar ilişkin çarpıcı detayları anbean aktardı:

"TBMM'de CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Ankara'da bulunan 50 civarında milletvekili ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından kürsü işgali noktasında karar alındı.

Başarır yaklaşık 5 dakika süren bir konuşma yaptı ve konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkisi oldu. Konuşmasının son bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bazı ifadeleri olunca AK Parti milletvekilleri de bu duruma sıralara vurarak tepki gösterdiler.

Şu anda TBMM'de oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder daha fazla gerginlik olmaması adına birleşime 20 dakika ara verdi. Bu aranın ardından ise AK Parti milletvekilleri genel kurul salonundan ayrıldı.

CHP'li vekiller kürsüde kümelenmiş durumda. Kürsü işgali olarak nitelendirdiğimiz bir protestoya imza attılar"

MECLİS ÇALIŞMALARINA YARIN DEVAM EDECEK
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TBMM’de CHP’li vekillerden skandal! Kürsüyü işgal ettiler TBMM’de CHP’li vekillerden skandal! Kürsüyü işgal ettiler TBMM’de CHP’li vekillerden skandal! Kürsüyü işgal ettiler

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