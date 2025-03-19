Bakan Bayraktar’dan Türkmenistan ile iş birliği açıklaması: Petrol ve gaz sahaları için ortaklık kurmak istiyoruz

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ELEKTRİK TİCARETİNİN DE ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Bakan Bayraktar, gelecekte Trans Hazar Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşasıyla Türkmenistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla doğal gaz aktarılabileceğini umduğunu belirterek, "Aynı zamanda, bu bağlantıyı daha anlamlı hale getirecek upstream sektöründe de büyük fırsatlar bulunmaktadır. Bu sebeple, Türkmenistan ile Türkmenistan ve Hazar Denizi'ndeki petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda da ortaklık kurmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin komşularıyla elektrik enterkonneksiyon ve elektrik ticaretini de artırmayı hedeflediğinin altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bulgaristan ve Yunanistan ile mevcut bağlantılarımızı güçlendirirken Gürcistan, Irak, Azerbaycan ve Suriye gibi ülkelerle de elektrik ticaretini artıracak projeler geliştiriyoruz. Suriye'ye elektrik sağlayarak bu ülkede normal yaşamın yeniden inşasına katkıda bulunuyoruz. Trans Hazar Elektrik Hattı'nın inşasıyla, gelecekte Türkmenistan elektriği de tüketici pazarlarına ulaştırılabilecektir."

Bayraktar, temasları kapsamında Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov tarafından da ayrı ayrı kabul edildi.

Türkmenistan Petrol ve Doğal Gazdan Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Amanov ve Türkmengaz Başkanı Maksat Babayev ile de görüşen Bakan Bayraktar, iki ülkenin ortak geliştirdiği enerji projelerinde gelinen son durumu ele aldı.

Bayraktar, konuşmasına ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye olarak enerji alanında sadece kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke olmasının ötesinde bölgesel enerji güvenliğini ve arz çeşitliliğini destekleyen bir aktör olma sorumluluğuyla hareket ettiklerini ifade etti.

Doğal gaz ticareti ve elektrik iletim projeleri gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye yönelik somut adımlar atmanın önemini her fırsatta vurguladığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, ülkeler arası dayanışma ve ortak projeler hayati önem taşıyor. Bölgesel iş birliklerinin sadece ekonomik kazanç değil, aynı zamanda barış, istikrar ve refaha hizmet eden uzun vadeli yatırımlar olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, güçlü siyasi irade ve ortak stratejik vizyonla, bölgesel kalkınma ve enerji güvenliği için uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."