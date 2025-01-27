Bakan Kurum'dan İstanbul için "Yarısı Bizden" çağrısı: Dönüşüm dışında bir seçenek yok

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"DEVLETİMİZ BİZE GELECEĞİMİZİ VERDİ"

Ev hanımı Emine Öztürk ise 6 Şubat'ta yakınlarının da depremi yaşadığını belirtti. Kampanyanın önemine dikkat çeken Öztürk, "Hak kazandık, çok iyi oldu. Kira yardımından, kredi ve hibe desteğinden faydalandım. Şimdi sıfır bir evim var. Çok şükür sağlam ve sıfır. Süreç belli, yol belli yani, kanun belli. Biz bak çürük evde 4 sene, 5 sene mecburen oturduk. İnsanlar da bunu bile bile aynı benim gibi oturdular. Ama şimdi bu kampanya onların da yüklerini hafifletti. Devletimiz bize geleceğimizi verdi. Bana çocuklarımın geleceğini verdi.

"HİÇ KORKMAYIN, DEVLETİMİZ ARKAMIZDA"

Şehir meydanındaki "Yarısı Bizden" tanıtım aracına giderek bilgi alıp yaşadığı binanın dönüşüm sürecini başlattığını dile getiren Emekli Ulviye Erkin ise "Karot testi yapılmaya geldi. Binamız çürük çıktı. Tabii ki maliyetler çok fazlaydı. Bu, benim gözümü çok korkutuyordu ve ben gerçekten 10 kilo verdim. Nasıl öderim? Nasıl yaparım? Benim kadar kimse korkamaz bu durumdan. Çünkü benim bir geleceğim yok. Arkada birikmişim yok. Ama şimdi diyorum ki arkadaşlar lütfen siz de girin. Hiç korkmayın, devletimiz arkamızda. Yapı denetim de ilgileniyor. Sürekli geliyorlar, bakıyorlar. Betonlar ölçülüyor, demirler bakılıyor. Bunlar çok güzel şeyler. Paramızı da tıkır tıkır aldık. Siz de kazanın. Her şey bana güzel bundan sonra" şeklinde konuştu.