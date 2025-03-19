İstanbul Üniversitesi'nde izinsiz yürüyüş! Polisten müdahale
'CHP'de para sayma görüntüleri' ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltı kararının ardından ardından İstanbul Üniversitesi'nde bir grup öğrenci izinsiz yürüyüş yaptı. Gruba polis ekipleri müdahale etti.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) büyük bir yolsuzluk operasyonu başlatıldı.
İBB'ye ihale ve kent uzlaşısı soruşturması başlatılırken operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı.
Medya A.Ş'deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan kent uzlaşısı ile ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 106 kişi de soruşturmaya eklendi.
Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi'nin, dün aldığı diploma iptali kararının ardından, bu sabaha karşı 'CHP'de para sayma görüntüleri' ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında aralarından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 106 şüpheli hakkın gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul Üniversitesi önünde biraraya gelen bazı öğrenciler izinsiz yürüyüş yapmak istedi.
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