19 Mart 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Üniversitesi'nde izinsiz yürüyüş! Polisten müdahale

İstanbul Üniversitesi'nde izinsiz yürüyüş! Polisten müdahale

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.03.2025 16:40
ABONE OL
İstanbul Üniversitesi’nde izinsiz yürüyüş! Polisten müdahale

'CHP'de para sayma görüntüleri' ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltı kararının ardından ardından İstanbul Üniversitesi'nde bir grup öğrenci izinsiz yürüyüş yaptı. Gruba polis ekipleri müdahale etti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) büyük bir yolsuzluk operasyonu başlatıldı.

(Foto: DHA) (Foto: DHA)

İBB'ye ihale ve kent uzlaşısı soruşturması başlatılırken operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Medya A.Ş'deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan kent uzlaşısı ile ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 106 kişi de soruşturmaya eklendi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi'nin, dün aldığı diploma iptali kararının ardından, bu sabaha karşı 'CHP'de para sayma görüntüleri' ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında aralarından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 106 şüpheli hakkın gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul Üniversitesi önünde biraraya gelen bazı öğrenciler izinsiz yürüyüş yapmak istedi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Gruptakilere polis müdahale ederken, öğrenciler bir süre İstanbul Üniversitesi'nin ana kapısı önünde bekledi.

Üretilmeye çalışılan tehlikeli senaryoÜretilmeye çalışılan tehlikeli senaryo ÜRETİLMEYE ÇALIŞILAN TEHLİKELİ SENARYO
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltındaİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU GÖZALTINDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Üniversitesi’nde izinsiz yürüyüş! Polisten müdahale İstanbul Üniversitesi’nde izinsiz yürüyüş! Polisten müdahale İstanbul Üniversitesi’nde izinsiz yürüyüş! Polisten müdahale

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör