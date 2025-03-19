Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde operasyonlarını sürdürüyor.

Operasyonlarda toplamda 1 kilo 92 gram kannabinoid, 63 gram metamfetamin, 471 sentetik ecza hapı, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 7 fişek, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 12 bin 710 TL ele geçirildi. 29 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 kişiye uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapılırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.