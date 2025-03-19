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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 19.03.2025 13:44
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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Elazığ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 1 kilo 92 gram kannabinoid, 63 gram metamfetamin, 471 sentetik ecza hapı, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 7 fişek, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 12 bin 710 TL ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde operasyonlarını sürdürüyor.

Operasyonlarda toplamda 1 kilo 92 gram kannabinoid, 63 gram metamfetamin, 471 sentetik ecza hapı, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 7 fişek, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 12 bin 710 TL ele geçirildi. 29 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 kişiye uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapılırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
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