Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kararlılıkla uygulanan politikalarla enflasyon düşüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı enflasyon verilene ilişkin değerlendirmede bulundu.

DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Yılmaz, "Dezenflasyon sürecinde kararlılıkla uyguladığımız politikalar neticesinde enflasyon düşmeye devam ediyor. Şubat ayında aylık fiyat artışlarının hızı yavaşlamış, yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesine düşmüştür. Mal enflasyonu düşük seyrederken, hizmet fiyatlarında ocak ayında görülen artış belirgin bir şekilde azalmıştır. Yurt içi üretici fiyatlarının artış hızı da bir önceki aya göre azalmış, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25,2 seviyesine gerilemiştir" dedi.

"TÜKETİCİ VE FİRMALARIN ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEDİ"

Üretici enflasyonundaki görece düşük seyrin, tüketici fiyatlarını maliyet yönlü olumlu etkilemeye devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu durum fiyatlama davranışlarında normalleşmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Talepte dengelenme bu süreçte enflasyondaki düşüşe katkı verirken, tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerilemiştir. Reel sektörümüzün yatırım kararlarında öngörülebilirliğinin artması, vatandaşımızın alım gücünün yükselmesi ve sürdürülebilir büyüme için enflasyonla mücadele ekonomi programımızın temel önceliğidir. Dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerimizi hayata geçirmeye, tek haneli seviyelere ulaşıncaya kadar enflasyon ile kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.