Ankara-İzmir arası 14 saatten 3,5 saate düşüyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile İzmir arası sürenin yüksek hızlı tren ile 14 saatten 3,5 saate ineceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "İnşallah Ankara'yı yüksek hızlı trenle İzmir'e bağlayacağız." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Sincan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Ankara'ya önemli yatırımlar yapıldığını ifade ederken "Ulaştırmanın her alanında, kara yolu, demir yolu, hava yolu, iletişim ve denizcilik anlamında Türkiye'nin her tarafında güzel işler yaptık." ifadesini kullandı.
Bakan Uraloğlu konuşmasında Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her tarafına yaptıkları gibi Ankara'ya da birçok hizmet yaptıklarını söyledi. Uraloğlu, "Ulaştırmanın her alanında, kara yolu, demir yolu, hava yolu, iletişim ve denizcilik anlamında Türkiye'nin her tarafında güzel işler yaptık. Ankara'mızda da birçok iş yaptık. Ankara'mızı bölünmüş yollarla ülkemizin her tarafına bağladık. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her tarafa bölünmüş yollarla bağladık." dedi.
ANKARA-İZMİR ARASI 3,5 SAAT
Uraloğlu ayrıca Ankara'yı yüksek hızlı tren hatlarıyla Eskişehir, İstanbul, Konya, Karaman ve Yozgat'a bağladıklarını söyledi. Bugüne kadar yüksek hızlı trenlerle 97 milyon kişinin yolculuk yaptığı belirtilirken, "İnşallah Ankara'yı yüksek hızlı trenle İzmir'e bağlayacağız. İki il arasında 14 saat süren seyahati sadece 3 saat 30 dakikaya indireceğiz." ifadelerini kullandı.