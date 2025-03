Ankara-İzmir arası 14 saatten 3,5 saate düşüyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:26

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , AK Parti Sincan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Ankara'ya önemli yatırımlar yapıldığını ifade ederken "Ulaştırmanın her alanında, kara yolu, demir yolu, hava yolu, iletişim ve denizcilik anlamında Türkiye'nin her tarafında güzel işler yaptık." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Sincan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. (AA)

Bakan Uraloğlu konuşmasında Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her tarafına yaptıkları gibi Ankara'ya da birçok hizmet yaptıklarını söyledi. Uraloğlu, "Ulaştırmanın her alanında, kara yolu, demir yolu, hava yolu, iletişim ve denizcilik anlamında Türkiye'nin her tarafında güzel işler yaptık. Ankara'mızda da birçok iş yaptık. Ankara'mızı bölünmüş yollarla ülkemizin her tarafına bağladık. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her tarafa bölünmüş yollarla bağladık." dedi.