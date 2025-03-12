Ankara-İzmir arası 14 saatten 3,5 saate düşüyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Ankara-Niğde Otoyolu (AA)

Ankara'yı ayrıca Ankara-Niğde arasına yapılan otoyol ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Şanlıurfa ile bağladıklarını da belirten Uraloğlu şunları dedi: "İletişim anlamında da birçok hizmet yaptık. Ben biliyorum, daha talepler var. Onları il başkanlığımızla, milletvekillerimizle beraber organize ediyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak Sincan'a bundan sonra da gücümüz yettiği kadar hizmet etme gayreti içinde olacağız. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inşallah Sincan'a, Ankara'ya, Türkiye'ye, dünyadaki mazlum coğrafyalara ve İslam alemine hizmet etmeye devam edeceğiz."