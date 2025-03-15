Uraloğlu müjdeyi verdi: Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşüyor!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı iftar programında Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, tamamlanan hattın dünyanın en uzun metro istasyonlarından biri olacağını belirterek, hattın 2025 yılı sonunda hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Ayrıca, tüm çalışmalar tamamlandığında Halkalı ile Gayrettepe arasındaki mesafenin sadece 57 dakikaya düşeceğini açıkladı.
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde çalışan işçilerle iftar programında bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nde sona gelindiğini açıkladı. İşçilerle iftar yaptıktan sonra, hatta çalışan işçilere ilişkin konuşan Uraloğlu, "Sizlerin alın teri, fedakarlığı ve azmiyle ilerleyen Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın Halkalı Stadyum İstasyonu şantiyesinde sizlerle yan yana iftar açmak benim için gerçekten çok kıymetli" dedi.
"EN GELİŞMİŞ ALT YAPI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Bakan Uraloğlu, demiryolcusuyla, denizcisiyle, iletişimcisiyle, karayolcusuyla, havacılarıyla Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını inşa eden yatırımcı bir Bakanlığın mensupları ve çok büyük bir aile olduklarını vurgulayarak, "Sizlerle birlikte de İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz" dedi. Uraloğlu, MARMARAY ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı ile birlikte, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İstanbul Havalimanı-Arnavutköy kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu gibi nice kent içi raylı sistem hattını tamamlayıp İstanbulluların hizmetine sunduklarını kaydetti.
"İSTANBUL HAT UZUNLUĞU 161,8 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattının 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini de geçen yıl mart ayı içerisinde hizmete açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Böylece İstanbul genelinde inşa ederek hizmete sunduğumuz hat uzunluğunu da 161,8 kilometreye çıkarmıştık. Şu anda Halkalı-İstanbul Havalimanı hattımızın Halkalı-Arnavutköy Kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosunda yapım çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.
31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosunun 7 istasyondan oluştuğunu söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Arnavutköy-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe ile bütünleşik olarak; İstanbul Havalimanı'nda Hızlı Trenle Kağıthane İstasyonunda; Mahmutbey-Mecidiyeköy-Kabataş Metro Hattı, Gayrettepe İstasyonunda da; Yenikapı - Hacıosman Metrosu ve Metrobüs ile entegrasyon sağladık. 19 Mart 2024'ten yani açılıştan günümüze kadar da hattın sadece bu 14 kilometrelik kesimi ile yaklaşık 2.9 milyon yolcu taşıdık."
69 KİLOMETRELİK RİNG HATTI!
Projenin son durumu hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Ana hat tünellerinde, 6,6 metre çapında 8 adet TBM kullanarak toplam 55 bin 600 metrelik tünel kazılarını bitirdik. Tünel kaplama betonu imalatlarında yüzde 99 ilerleme sağladık" dedi. Uraloğlu, istasyonlarda, makas yapılarında ve servis istasyonlarındaki inşaat çalışmalarında betonarme imalatlarının yüzde 99,9'unu da tamamladıklarını da kaydetti.
Uraloğlu, "İstasyonlarının ince inşaat işlerinde yüzde 85 ilerleme kat ettik. Hat tünellerinde ise hat üst yapısı-demiryolu imalatlarını yüzde 99 oranında tamamladık. Elektromekanik işlerindeki çalışmalarda ise yüzde 80 oranında ilerleme sağladık. Aslında arkadaşlar biz bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı- İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metro projesi adı altında; tamamı yeraltında olan metro sınıfında dünyanın da en uzun metro hatlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız" açıklamasında bulundu.
"2025 YILININ ORTALARINDA BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"
Uraloğlu, şu anda yapımları devam eden Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarında ince işler, peyzaj çalışmaları ve elektromekanik imalatlarının da devam ettiğini dile getirdi. Proje tamamlandığı zaman Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada kat etmeye başlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, "2025 yılının ortalarında tüm inşaat çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Yıl sonuna kadar da hat üstünde çalışacak metro araçlarımızın test ve devreye alma süreçlerini de tamamlayarak hattımızı 2025 yılı sonunda hizmete açmayı hedefliyoruz. Böylece 69 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesinin de tamamı hizmete alınmış olacak" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- Kesme altın bulunduranlar dikkat! Kesme altın satışı yasaklandı mı?
- İŞKUR KPSS’siz iş ilanları: Kamyon sürücüsü, temizlik görevlisi ve güvenlik alınacak
- Saç dökülmesine karşı doğal çözüm: 10 dakika bekletmek yetiyor! Saçları coşturuyor
- Mevduat faizlerinde son durum | 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
- Türk Hava Yolları personel alımı | THY Mart ayı ilanları güncellendi: İşte başvuru detayları
- Fitre (fıtır sadakası) ne kadar oldu? Oruç tutamayanlar kaç TL fidye verecek? Diyanet açıkladı
- Az önce deprem mi oldu? Nerede ve kaç büyüklüğünde? Konya AFAD KANDİLİ (14 Mart 2025) Son Dakika
- Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı yapıyor! Başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı
- Günlük 1.083 TL alabilirsiniz! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı
- 14 Mart Cuma hutbesi konusu | İyilik Köprüsü: Zekat ve Fıtır Sadakası
- Altın rekor kırmaya devam ediyor: Borsa direnç seviyesini kırdı! Piyasalarda yükseliş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı!