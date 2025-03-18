Başkan Erdoğan’dan peş peşe önemli temaslar! Gazze için diplomasi trafiği

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye bir kez daha ölüm yağdırmasına Türkiye'den tepki yükselirken, Başkan Erdoğan da peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. Dünya liderleriyle telefon trafiğine giren Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımına "dur" denilmesi gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan görüşmelerde uluslararası toplumun Gazze konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

İLK TEMAS FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANIYLA

Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayi ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

"GAZZE'DE ATEŞKES YENİDEN SAĞLANMALI"

Başkan Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, Rusya'nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini belirtti. Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu'nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık 'dur' demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti.

HOLLANDA BAŞBAKANIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı Schoof ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Görüşme ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere iş birliğini artıracak adımların önümüzdeki süreçte atılması için gayret göstereceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırmak için atılacak adımların ve yürütülecek sürecin, iki ülkeden birini dışlayan bir anlayışla başarılı olamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti.