Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı: Türk Yıldızları gökyüzünde mehteran yüreklerde...

Mehteran Birliği, Çanakkale ve Bozcaada’da marşlarıyla destanı yaşatacak. (AA)

İRADEMIZİN EN GÜÇLÜ NİŞANESİDİR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman yaptığı açıklamada "Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu şanlı mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak, en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.