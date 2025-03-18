Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı: Türk Yıldızları gökyüzünde mehteran yüreklerde...
Birleşik Krallık ve Fransa öncülüğündeki İtilaf Devletleri, 18 Mart 1915'te Osmanlı'nın güçlü savunması karşısında Çanakkale Boğazı’nı geçemeyerek ağır kayıplarla geri çekildi. Bu zafer, Çarlık Rusya’nın çöküşünü hızlandırırken, savaşın seyrini de değiştirdi. Şanlı zaferin 110. yıl anma etkinlikleri, 21 pare top atışıyla başlayacak. Deniz Kuvvetleri’ne ait 12 gemi, Çanakkale Boğazı’nda geçit töreni düzenleyerek halkı selamlayacak. İşte detaylar...
I. Dünya Savaşı sırasında, Birleşik Krallık ve Fransa öncülüğündeki İtilaf Devletleri, Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaşmayı hedefledi. Ancak, Osmanlı ordusunun kararlı savunması karşısında ağır kayıplar vererek 18 Mart 1915'te geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu büyük zafer, tarihin akışını değiştirdi; Çarlık Rusya'nın çöküşünü hızlandırırken, savaşın uzamasına neden olarak İngiltere ve Fransa'da iç krizleri tetikledi.
BOĞAZDA DEV GEÇİT TÖRENİ
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıldönümü, bugün çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Çanakkale'deki etkinlikler, sabah saatlerinde 21 pare top atışı ile başlayacak. Deniz Kuvvetleri'ne ait 12 gemi, Çanakkale Boğazı'nda geçit törenini icra ederek vatandaşları selamlayacak.
TÜRK YILDIZLARI DA SAHNEDE
Türk Yıldızları ise Çanakkale semalarında heyecan verici bir gösteriye daha imza atacak. Mehteran Birliği 18 Mart'ta Çanakkale'de, 19 Mart'ta ise Bozcaada'da konserler verecek. Özel gün kapsamında şehitliklere karanfiller bırakılacak, Kuran-ı Kerim okunacak, dualar edilecek. Ayrıca bu akşam Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda fener alayı 20.45'te gerçekleştirilecek.
ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE TÖREN
Şehitler Abidesi'nde bir anma programı da düzenlenecek. Çelenk sunumu ile başlayacak törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak. Mehteran Birliği'nin Çanakkale Kordon Boyu'nda konseri de 17.00'de yapılacak.
İRADEMIZİN EN GÜÇLÜ NİŞANESİDİR
Çanakkale Valisi Ömer Toraman yaptığı açıklamada "Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu şanlı mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak, en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.
40 BİN LALE DİKİLDİ
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı ekipler, tüm noktalarda şehitliklerin bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca Şehitler Abidesi'nin çevresine, Türk Bahçesi ve temsili şehitliklere Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz 20 bin şakayık fide ile 40 bin lale soğanı dikildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK, Bağ-Kur'luya 4.000 TL ikramiyede son viraj! Emekliye ek ödeme Meclis'te: 24-25-26-27-28 Mart'ta...
- 18 Mart toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs, vapur, Marmaray indirimli mi?
- MSÜ tercih KILAVUZU ve Takvimi 2025 | Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO (Kadın-erkek) MSÜ taban puanı ve sıralamaları...
- 18 Mart Mesajları 2025 | Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel anlamlı, duygusal ve dualı mesajlar
- Hava durumu alarm veriyor! Balkan soğukları Türkiye’yi sardı! İstanbul dahil 27 il için peş peşe uyarı: Kar, fırtına...
- AÖL 2. Dönem sınav giriş belgesi alma ekranı MEB | 2025 Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte?
- 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri | 2-3-4-5 kıtalık anlamlı, kısa ve uzun 18 Mart şiirleri burada!
- Esnaf Kefalet kredi limiti ve oranları 2025 | Esnaf kredisi başvuru şartları neler?
- Et ve Süt Kurumu İstanbul'da KPSS şartsız alım yapıyor! Şartlar ve İŞKUR başvuru ekranı...
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
- Yarın okul var mı, yok mu? 18 Mart Salı günü okullar tatil mi, hangi illerde?
- Emeklilere çifte ikramiye fırsatı! SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye Meclis sonrası jet hızıyla yatacak! Tahsis No'ya göre...