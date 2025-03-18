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Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı: Türk Yıldızları gökyüzünde mehteran yüreklerde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.03.2025 09:10 Güncelleme: 18.03.2025 09:21
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Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı: Türk Yıldızları gökyüzünde mehteran yüreklerde...

Birleşik Krallık ve Fransa öncülüğündeki İtilaf Devletleri, 18 Mart 1915'te Osmanlı'nın güçlü savunması karşısında Çanakkale Boğazı’nı geçemeyerek ağır kayıplarla geri çekildi. Bu zafer, Çarlık Rusya’nın çöküşünü hızlandırırken, savaşın seyrini de değiştirdi. Şanlı zaferin 110. yıl anma etkinlikleri, 21 pare top atışıyla başlayacak. Deniz Kuvvetleri’ne ait 12 gemi, Çanakkale Boğazı’nda geçit töreni düzenleyerek halkı selamlayacak. İşte detaylar...

I. Dünya Savaşı sırasında, Birleşik Krallık ve Fransa öncülüğündeki İtilaf Devletleri, Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaşmayı hedefledi. Ancak, Osmanlı ordusunun kararlı savunması karşısında ağır kayıplar vererek 18 Mart 1915'te geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu büyük zafer, tarihin akışını değiştirdi; Çarlık Rusya'nın çöküşünü hızlandırırken, savaşın uzamasına neden olarak İngiltere ve Fransa'da iç krizleri tetikledi.

Çanakkale Boğazı'nda zaferin 110. yılı için hazırlıklar tamamlandı.(AA)Çanakkale Boğazı'nda zaferin 110. yılı için hazırlıklar tamamlandı.(AA)

BOĞAZDA DEV GEÇİT TÖRENİ

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıldönümü, bugün çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Çanakkale'deki etkinlikler, sabah saatlerinde 21 pare top atışı ile başlayacak. Deniz Kuvvetleri'ne ait 12 gemi, Çanakkale Boğazı'nda geçit törenini icra ederek vatandaşları selamlayacak.

TÜRK YILDIZLARI DA SAHNEDE

Türk Yıldızları ise Çanakkale semalarında heyecan verici bir gösteriye daha imza atacak. Mehteran Birliği 18 Mart'ta Çanakkale'de, 19 Mart'ta ise Bozcaada'da konserler verecek. Özel gün kapsamında şehitliklere karanfiller bırakılacak, Kuran-ı Kerim okunacak, dualar edilecek. Ayrıca bu akşam Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda fener alayı 20.45'te gerçekleştirilecek.

Türk Yıldızları, Çanakkale semalarında unutulmaz bir gösteri için hazır (AA)Türk Yıldızları, Çanakkale semalarında unutulmaz bir gösteri için hazır (AA)

ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE TÖREN

Şehitler Abidesi'nde bir anma programı da düzenlenecek. Çelenk sunumu ile başlayacak törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak. Mehteran Birliği'nin Çanakkale Kordon Boyu'nda konseri de 17.00'de yapılacak.

Mehteran Birliği, Çanakkale ve Bozcaada’da marşlarıyla destanı yaşatacak. (AA)Mehteran Birliği, Çanakkale ve Bozcaada’da marşlarıyla destanı yaşatacak. (AA)

İRADEMIZİN EN GÜÇLÜ NİŞANESİDİR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman yaptığı açıklamada "Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu şanlı mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak, en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Şehitler Abidesi çevresine 40 bin lale ve 20 bin şakayık dikildi. (AA)Şehitler Abidesi çevresine 40 bin lale ve 20 bin şakayık dikildi. (AA)

40 BİN LALE DİKİLDİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı ekipler, tüm noktalarda şehitliklerin bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca Şehitler Abidesi'nin çevresine, Türk Bahçesi ve temsili şehitliklere Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz 20 bin şakayık fide ile 40 bin lale soğanı dikildi.

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Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı: Türk Yıldızları gökyüzünde mehteran yüreklerde... Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı: Türk Yıldızları gökyüzünde mehteran yüreklerde... Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı: Türk Yıldızları gökyüzünde mehteran yüreklerde...
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