Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda 5 kilo 480 gram skunk maddesi, 219 gram sentetik kannabinoid, 22 gram metanfetamin, 1 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 35 bin Türk Lirası, bin 300 ABD Doları ve 10 Avro ele geçirildi.

Emniyette sorgusu tamamlanan 10 şüpheliden 6'sı serbest bırakılırken, 4 kişi ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.