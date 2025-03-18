Bakan Yılmaz Tunç’tan flaş açıklama! Nevruz’da görüntülü çağrı olacak mı? Genel af var mı?

Bakan Tunç, genel affın gündemlerinde olmadığını söyledi. (AA)



"GÜNDEMDE AF SÖZ KONUSU DEĞİL"

Adalet Bakanı Tunç, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın cezaevi şartlarına ilişkin soruya, "Kişiye yönelik bir düzenleme, bir iyileştirme söz konusu değil. Biz mevzuatımızda sürekli birtakım iyileştirmeler yapıyoruz." yanıtını verdi.



Bazı ifadelerin "af" şeklinde yorumlandığını ancak gündemde genel affın bulunmadığını belirten Tunç, şöyle devam etti: "Mesela hasta hükümlüler... 'Cezaevinde ölmesin hükümlü' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların genel af şeklinde yorumlanması doğru değil. 'Kovid-19 izniyle ilgili bir çalışma 'olabilir' dedik, 'Af mı geliyor' şeklinde birtakım yorumlara neden oldu. Oradaki husus tamamen Kovid izni süreciyle ilgili. 2020'de Kovid izninden yararlanıp açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Kovid devam ettiği müddetçe bu süre 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. O tarihten sonra bu kişilerden koşullu salıverilmesine 5 yıl kalanların Kovid izni kapsamında hayatına devam etmesine, koşullu salıverilmesine 5 yıldan fazla olanların ise cezaevine dönmesine yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeden yaklaşık 100 bine yakın kişi faydalanmış oldu.



Kapalı cezaevinde bulunanlar da 3 yıl erken açık cezaevine geçmiş oldular. Bu düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı. 31 Temmuz 2023'te cezaevinde değil ama daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir. Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil, gündemde af söz konusu değil."



"UMUT HAKKI BİZİM MEVZUATIMIZDA YOK"

Adalet Bakanı Tunç, "umut hakkı" konusundaki tartışmalara ilişkin soruya, "Umut hakkı bizim mevzuatımızda, kanunlarımızda olan bir konu değil." yanıtını verdi.



Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlülerinin koşullu salıverme süresinin 30, müebbet hapis cezası hükümlülerinin koşullu salıverme süresinin 24 yıl olduğunu aktaran Tunç, şöyle konuştu: "Bu yıllar dolduğunda kişi cezaevinde iyi halliyse tahliye olur. Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet varsa daha farklı bir durum söz konusudur. Burada ölüm cezasından çevrilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası söz konusu. Ölüm cezasından çevrilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının koşullu salıvermesinin olmadığına dair Ceza İnfaz Kanunu'nda özel bir hüküm yer alıyor. Şu anda bizim konuşacağımız konu, terörün kendini feshetmesi, silahları bırakması. Bizim şu anda tüm odaklandığımız konu bu."



Bakan Tunç, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın çağrısında herhangi bir şart, herhangi bir koşullu salıverme veya bir umut hakkı talebi söz konusu olmadığını belirterek, "Burada terör örgütü elebaşının örgüte yönelik bir çağrısı var. Burada muhatap devlet değil, muhatap örgüt. Dolayısıyla örgüt bunu nasıl değerlendirecek bunu hep beraber göreceğiz. Değerlendirilse terör bitmiş olur. Değerlendirilmezse de terörle mücadele devam eder." dedi.



Bakan Yılmaz Tunç, "İmralı'da tecrit" iddialarına ilişkin, "İmralı'da tecrit söz konusu değil. Geçmişte de hep tecrit olduğu, sağlık durumunun kötüye gittiğini söylediler ama onların hiçbirisinin olmadığı, orada yanında başka mahkumların da olduğu, sağlık durumunun kötü olmadığı, bunların bir dezenformasyon olduğu ortaya çıktı. Hükümlülerin cezaevindeki şartları bellidir. Yani hükümlüye göre bir şart, ayrım söz konusu değil. Orada sağlık şartları, yeme, içme, barınma şartları hepsi mevzuatımıza uygun şekilde yürütülüyor." diye konuştu.