Bakan Fidan'dan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ne ziyaret
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni (CERN) ziyaret etti.
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