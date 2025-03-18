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Bakan Fidan'dan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ne ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.03.2025 09:29
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Bakan Fidan’dan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ne ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni (CERN) ziyaret etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de dün CERN'i ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Fidan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti | Fotoğraf: AABakan Fidan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti | Fotoğraf: AA

Fidan, merkezde görev yapan Türk bilim insanlarıyla da bir araya geldi.

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Bakan Fidan’dan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ne ziyaret Bakan Fidan’dan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ne ziyaret Bakan Fidan’dan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ne ziyaret
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