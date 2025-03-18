Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensupları iftar programında konuştu. Terörsüz Türkiye, umut hakkı, Öcalan'ın silah bırakma çağrısından, Ekrem İmamoğlu'nun diploma soruşturmasına kadar bir çok konuda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN