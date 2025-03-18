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Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklamaları

Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklamaları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.03.2025 12:08
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensupları iftar programında konuştu. Terörsüz Türkiye, umut hakkı, Öcalan'ın silah bırakma çağrısından, Ekrem İmamoğlu'nun diploma soruşturmasına kadar bir çok konuda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.
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Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklamaları
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