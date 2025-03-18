Başka Erdoğan'dan net mesaj! "Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz"

Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, polislere, askerlere ve ailelerine, devlete yaptıkları hizmetler dolayısıyla şükranlarını sundu.

"Bugün burada tevcih edeceğimiz madalyalar, devletimizin sizlere olan minnet duygusunun sadece birer sembolüdür." ifadesini kullanan Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerin, milletin kalbindeki yerlerinin zaten her türlü takdirin ve övgünün kat ve kat üzerinde olduğunu söyledi.

Erdoğan, vatanı uğrunda hayatlarını feda eden her şehidin Türkiye'nin yolunu aydınlatan birer meşale olduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.

Allah yolunda ölümü göze alarak mücadele eden, bu uğurda bedel ödeyen gazilere minnettar olduklarını dile getiren Erdoğan, kahraman gazilere uzun ve hayırlı ömür niyaz etti.

Erdoğan, "Rabbimiz, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Zira onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz.' buyuruyor. Bu ilahi müjdenin gereği olarak biz de şehitlerimizin yaşadıklarına tüm kalbimizle inanıyor ve iman ediyoruz. Şehitlerimizin muazzez hatıraları bin yıldır olduğu gibi inşallah yarın da istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olacaktır." diye konuştu.

Bu topraklar üzerinde ay yıldızlı al bayrak gururla dalgalanıyorsa, ezanlar her gün beş vakit gök yüzüne yükseliyorsa, ülkede özgürce ve onurluca yaşanabiliyorsa bunun arkasında şehitlerin fedakarlığı, gazilerin de cesareti olduğunu ifade eden Erdoğan, "Aziz şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine biz millet olarak bin yıldır tarih sahnesinde varlığımızı idame ettirebiliyoruz. Allah'ın izniyle karşımıza kim çıkarsa çıksın millet olarak ezeli ve ebedi vatanımızda başımız dik, alnımız ak bir şekilde yaşamayı sürdüreceğiz. Şehit ve gazilerimizden aldığımız ilham, cesaret ve kararlılıkla vatanımıza gerektiğinde canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

"YENİLMEZ ARMADA' DEDİKLERİ SAVAŞ GEMİLERİNE RAĞMEN BAŞARAMADILAR"

Erdoğan, bugün aynı zamanda tarihin en parlak sayfalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatarak, Çanakkale Destanı'nı kanlarıyla yazan kahramanların her birini rahmetle yad etti.

Bu toprakları vatan yapabilmek için Malazgirt'ten Niğbolu'ya, Mohaç'tan Preveze'ye, İstanbul'un fethinden Kut'ül Amare'ye, İstiklal Harbi'nden Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar nice çetin savaşlar verildiğini anımsatan Erdoğan, Çanakkale Savaşları'nın maziden atiye uzanan istiklal mücadelesinde milletin topyekun kıyamını ifade etmesi bakımından farklı bir anlama sahip olduğunu vurguladı.

Çanakkale'nin, İtilaf Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı'nı kısa yoldan sona erdirmek için açtıkları bir cephe olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"İtilaf kuvvetleri ellerini, kollarını sallayarak Çanakkale'den geçebileceklerini zannediyorlardı. Hatta dönemin İngiliz Bahriye Nazırı Churchill'in şöyle söylediği rivayet edilir; 'Türkler mi? Bir elimizi arkamıza bağlar, diğer elimizle ezer geçeriz onları.' Büyük bir kibirle geldikleri Çanakkale'yi ne yaptılarsa geçemediler. Kendi tabirleriyle ifade edecek olursak, tarihin gördüğü en kalabalık Haçlı kuvvetlerine rağmen başaramadılar.

'Yenilmez Armada' dedikleri savaş gemilerine rağmen başaramadılar. Uzun menzilli toplarına, makineli tüfeklerine ve milyonlarca mermilerine rağmen başaramadılar. Şair ne diyor? 'Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i. Bedr'in arslanları ancak bu kadar şanlıydı.' Yanlış hesap Çanakkale'den dönmüş, işgal ruhu hüsrana uğramıştır. Çanakkale'de bir kez daha görülmüştür ki ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir silah vatan sevgisine, millet sevgisine galip gelemez. İstiklale aşık bir milletin vatan savunması nasıl olur? İşte Çanakkale, 110 sene önce bunu tüm dünyaya göstermiştir."

"TÜRK MİLLETİNİN KARAKTERİ HÜRRİYETTİR, İSTİKLALDİR, BAĞIMSIZLIKTIR"

Erdoğan, Türk milletinin kanıyla yazdığı bu destanın her bir sayfasının ayrı bir gurur, kahramanlık ve hüzün vesikası olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Askerlerimizin hangi yiğitliğini anlatmaya başlasak bir taraftan göğsümüz kabarır ama diğer taraftan boğazımız düğümlenir, sesimiz titrer, gözyaşlarımız sel olur gider. Ezineli Yahya Çavuş'un 67 eriyle 3 bin kişi karşısında yazdığı destan, böyle bir destandır. Yarbay Mustafa Kemal'in kumandasındaki 19. Tümen 57. Alayın sancağını düşmana teslim etmeme uğruna tüm neferlerinin şehit düşerek yazdığı destan, işte böyle bir destandır. Rumeli Mecidiye tabyasından Havranlı Seyit Onbaşı'nın çeyrek tonluk top mermisiyle İngilizlerin meşhur zırhlı gemisi Ocean'ı batırması, işte böyle bir destandır. Çanakkale Savaşları daha bunun gibi nice destana, nice fedakarlığa ve yiğitliğe sahne olmuştur. Çanakkale Zaferi bize çok kıymetli bir miras bırakmıştır.

Bu savaşta şu hakikat bir kez daha tecessüm etmiştir. Türk milletinin karakteri hürriyettir, istiklaldir, bağımsızlıktır. Başka hiçbir milletin boyunduruğu altına girmemektir. Dolayısıyla Çanakkale anlaşılmadan Türkiye anlaşılmaz. Çanakkale ruhunu anlamayan Türk milletini anlayamaz. Çanakkale'deki kardeşliği, cesareti, imanı anlayamayan bu ülkenin ve milletin kodlarını çözemez. Çanakkale Zaferi'nin anlaşılması hem tarih şuurunun güçlenmesine hem de bugünü ve geleceği daha iyi kavramamıza yardımcı olacaktır."

"ÇANAKKALE'DE SEMBOLLEŞEN EZELİ VE EBEDİ KARDEŞLİĞİMİZE İLELEBET SAHİP ÇIKACAĞIZ"

"Çanakkale, bizim nasıl bir millet olduğumuzu anlatan epik bir destandır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale'de ülkemizin ve Suriye'den Gazze'ye gönül coğrafyamızın dört bir yanından şehitlerimiz koyun koyuna yattığı müddetçe Allah'ın izniyle kimse bizim aramıza kan ve gözyaşından duvarlar öremeyecek. Çanakkale'de sembolleşen ezeli ve ebedi kardeşliğimize ilelebet sahip çıkacak, şehitlerimizin izinde hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz." diye konuştu.

Çanakkale şehitlerinin evlatları olarak zorluklar karşısında yılmayacaklarını, saldırılar karşısında geri adım atmayacaklarını, tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Emperyalistlerin oyunlarına karşı uyanık olacak, ortak yaşama irademize darbe vurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza vererek barışın, kalkınmanın ve kardeşliğin asrı olacak Türkiye Yüzyılı'nı inşallah beraber inşa edeceğiz." dedi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. seneyi devriyesinin ülkeye, millete, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olması temennisinde bulunan Erdoğan, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlar başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edilecek şehit yakınları ve gazileri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına madalya ve beratlarını takdim etti.