Sınırda güvenlik üst seviyede: Kaçış planları boşa çıktı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne’de son bir haftada yasa dışı yollarla yurttan kaçmaya çalışan 14’ü FETÖ Terör Örgütü üyesi, 3’Ü PKK/KCK Terör Örgütü üyesi ve 8’i ise asayiş suçlarından aranan toplamda 25 şüphelinin sınır bölgesinde yapılan operasyonlarla yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada yasa dışı yollarla yurttan kaçmaya çalışan şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda ise 25 kişi yakalandı.
FİZİKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Yakalanan şüphelilerden 8'inin adli kontrol uygulandığı yargılamada diğer işlemlerin devam ettiği bilgisi verildi. Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sınırlarımızda alınan ve alınmaya devam eden fiziki güvenlik uygulamaları; Terör kaçakçılığının önüne geçilmesi (FETÖ ve PKK/KCK), Değişim Hareketleri ile göçmen kaçakçılığı da dahil olmak üzere her türlü kaçakçılıkla mücadele edilmesi, sadece suç işleyerek yurt dışında yasa dışı olarak kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için elzemdir" dedi.
66 GÜNDE 765 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDI
Yerlikaya, yürütülen kararlı ve etkin çalışmalar sonuçları sadece Edirne-Kırklareli sınırında ve sınır kapılarında 1 Ocak-6 Mart 2024 tarihleri arasında 887 göçmen kaçakçısının yakalandığını belirtti. Yerlikaya, ayrıca 66 günde 652 FETÖ, PKK/KCK terör örgütü mensubu ile 765 adli suçlardan (kasten adam öldürme, ceza vb. hapis cezası almış olan) olmak üzere toplamda 2 bin 304 kişi kaçamadan yakalandı.
Yerlikaya, Edirne Valiliğini, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığını ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünü çalışmalarından ötürü tebrik etti.
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