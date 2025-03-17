Sınırda güvenlik üst seviyede: Kaçış planları boşa çıktı!

Yapılan operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

66 GÜNDE 765 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDI

Yerlikaya, yürütülen kararlı ve etkin çalışmalar sonuçları sadece Edirne-Kırklareli sınırında ve sınır kapılarında 1 Ocak-6 Mart 2024 tarihleri arasında 887 göçmen kaçakçısının yakalandığını belirtti. Yerlikaya, ayrıca 66 günde 652 FETÖ, PKK/KCK terör örgütü mensubu ile 765 adli suçlardan (kasten adam öldürme, ceza vb. hapis cezası almış olan) olmak üzere toplamda 2 bin 304 kişi kaçamadan yakalandı.

Yerlikaya, Edirne Valiliğini, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığını ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünü çalışmalarından ötürü tebrik etti.