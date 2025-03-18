2 ayrı organize suç örgütüne operasyon: Elebaşları dahil 80 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da C.T. ve H.T.'nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 80 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerden 48'inin tutuklandığını belirten Yerlikaya, "19'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

Bakan Yerlikaya, hiçbir suçlunun, hiçbir çetenin, hiçbir karanlık odağın, bu şehrin huzurunu bozmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Osmaniye'de düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Haraç İsteme ve Zorla Para Alma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu ve Silah Ticareti suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Operasyonlar sonucu 19 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet el bombası, 7 adet pompalı tüfek, 2 adet otomatik tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, "Adana Valimizi, operasyonları koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Adana Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.