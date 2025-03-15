Bakan Yerlikaya’dan zehir tacirlerine net mesaj: Mücadele sertleşecek!

Ramazan Bayramı'ndan sonra uyuşturucu ile mücadelede yeni bir döneme geçildiğini belirten Bakan Yerlikaya, 4 Haziran 2023'ten bu yana uyuşturucu imal eden 61 bin 500 zehir tacirinin tutuklandığını, yeni teknikler ve yeni yöntemlerle uyuşturucu satıcılarına karşı nisan ayında adeta topyekun bir mücadeleye girişileceğine dikkat çekti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katılan Bakan Yerlikaya konuya ilişkin, "Sokaklarımızdaki zehir tacirleriyle mücadelemiz sürüyor. 4 Haziran 2023'ten bu yana uyuşturucu imal ve satıcılarından 61 bin 500 kişi tutukladık. Daha durun, öyle teknikler, öyle yöntemler yetiştirdik ki onları öyle tuşa getireceğiz ki bayramdan sonra görün neler oluyor" ifadelerini kullandı.