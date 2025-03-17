Büyükçekmece Belediyesi’nde 8,6 milyarlık vurgun! Rüşvetle göz yumdular

Büyükçekmece Belediyesi (AA)

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bazı sanıklar ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Kayasel Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkeme başkanı, dosyaya bilirkişi raporunun geldiğini bildirdi.

Rapor, "Mevcut zemin profilinin, yapılması planlanan villaların zemine uygulayacağı basıncı genel olarak karşılayacağı, zeminin sıkıntılı olduğu görülen yerlerde enjeksiyon ya da bodrum yapılarak giderilebileceği, iyileştirme önerilen yerlerde zeminin sağlam çıkması durumunda ise bu durumun iksa firması görüşülerek gerekirse proje tadilatı yapılması suretiyle iyileştirme yapılmadan geçilebileceği ancak dosya kapsamında herhangi bir tadilat projesine rastlanmadığından, yapılmayan zemin iyileştirmelerinde yapı müteahhidi, yapı denetim firması ve yetkilisi, denetçi mühendis ve belediyede çalışan inşaat mühendisi Serkan Kayasel'in görevlerini ihmal ettiği kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu durumda teknik bir işlem olduğu için ruhsatı düzenleyen mimar, kontrol eden imar müdürü, onaylayan başkan yardımcısı gibi kişilerin teknik açıdan sorumluluğunun ve kusurunun olmadığı belirtilen raporda, Aksu Mühendislik tarafından zemin etüt raporunun teknik şartname ve ilgili mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle Jeoloji Mühendisi Taylan Aksu'nun kusuru ve sorumluluğunun bulunduğu ve görevini ihmal ettiği kaydedildi.

Raporda, ilgili mevzuat gereği belediyede çalışan ve zemin etüt raporlarında imzası bulunan Jeoloji Mühendisi Ömer Faruk Apaydın'ın sondajları kontrol etmesi ve her kuyu sonunda teslim alması, mevzuata uygunluğunu kontrol etmesi gerekirken görevini ihmal ettiği belirtildi.