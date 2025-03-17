Büyükçekmece Belediyesi'nde 8,6 milyarlık vurgun! Rüşvetle göz yumdular
Büyükçekmece'de 8,63 milyar TL değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla 23 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, bilirkişi raporu sunuldu. Raporda, yapı müteahhidi, yapı denetim firması ve belediyede görevli bazı mühendislerin ihmali olduğu belirtildi. İddianameye göre, '4 Mevsim İstanbul' projesinden ev alan mağdurlar, depreme dayanıklı konut vaadiyle aldatıldı. Villaların ruhsatsız ve dayanıksız olduğu, belediye ve yapı denetim firmalarının sahte evrak düzenlediği, rüşvet alıp verdiği öne sürüldü.
Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bazı sanıklar ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Kayasel Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Mahkeme başkanı, dosyaya bilirkişi raporunun geldiğini bildirdi.
Rapor, "Mevcut zemin profilinin, yapılması planlanan villaların zemine uygulayacağı basıncı genel olarak karşılayacağı, zeminin sıkıntılı olduğu görülen yerlerde enjeksiyon ya da bodrum yapılarak giderilebileceği, iyileştirme önerilen yerlerde zeminin sağlam çıkması durumunda ise bu durumun iksa firması görüşülerek gerekirse proje tadilatı yapılması suretiyle iyileştirme yapılmadan geçilebileceği ancak dosya kapsamında herhangi bir tadilat projesine rastlanmadığından, yapılmayan zemin iyileştirmelerinde yapı müteahhidi, yapı denetim firması ve yetkilisi, denetçi mühendis ve belediyede çalışan inşaat mühendisi Serkan Kayasel'in görevlerini ihmal ettiği kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu durumda teknik bir işlem olduğu için ruhsatı düzenleyen mimar, kontrol eden imar müdürü, onaylayan başkan yardımcısı gibi kişilerin teknik açıdan sorumluluğunun ve kusurunun olmadığı belirtilen raporda, Aksu Mühendislik tarafından zemin etüt raporunun teknik şartname ve ilgili mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle Jeoloji Mühendisi Taylan Aksu'nun kusuru ve sorumluluğunun bulunduğu ve görevini ihmal ettiği kaydedildi.
Raporda, ilgili mevzuat gereği belediyede çalışan ve zemin etüt raporlarında imzası bulunan Jeoloji Mühendisi Ömer Faruk Apaydın'ın sondajları kontrol etmesi ve her kuyu sonunda teslim alması, mevzuata uygunluğunu kontrol etmesi gerekirken görevini ihmal ettiği belirtildi.
Ruhsat ekibinde olması gereken zemin etüt raporu olmadan statik projeyi hazırlayan statik proje müellifi inşaat mühendisi Gündüz Çetemen ve statik projeyi imzalayan belediye çalışanı inşaat mühendisi Serkan Kayasel'in de sorumlu olduğu kanaatine raporda yer verildi.
Duruşmada sanıklar ve avukatlar, taleplerini dile getirdi. Bazı avukatlar, bilirkişi raporuna karşı beyanlarını ve taleplerini yazılı olarak mahkemeye sunacaklarını bildirdi.
Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Serkan Kayasel'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 14 mağdur, 6 müşteki ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi şüpheli olarak yer alıyor.
Gül Yapı'nın "4 Mevsim İstanbul" projesinden ev alan mağdurların, depreme dayanıklı konut söylemiyle aldatıldığı, imar kanununa aykırı, olası depremde yıkılma riski yüksek, ruhsatsız, temelsiz, zemin etütsüz 144 villanın yapıldığı belirtilen iddianamede, mağdur vatandaşların dolandırıldığı eylemler sırasında belediye personeli ve yapı denetim firmalarınca sahte evrak düzenlendiği aktarılıyor.
İddianamede, sanık Nuraydın Sak'ın incelenen mesajlarına göre, belediye ve yapı denetim firmalarında görevli sanıkların rüşvet almak, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet vermek suretiyle söz konusu dosyadaki suçları işledikleri yer alıyor.
İddianamede, söz konusu yapı denetim firmalarının usul ve mevzuat gereği yapmaları gereken denetim ve düzenlemeleri gereken evrakı sahte olarak hazırladıkları, görev ve gereklerine aykırı davranarak temelsiz, fore kazıksız, ruhsatsız villalara uygunluk raporu verdikleri, hazırladıkları denetim raporlarında vatandaş ve belediye görevlilerinin de imza ve beyanlarının olduğu anlatılıyor.
Dosyadaki maddi usulsüzlük değerine de yer verilen iddianamede, Gül Yapı tarafından yaptırılan "4 Mevsim İstanbul" isimli 144 adet ruhsatsız ve olası depreme dayanıksız villanın internet üzerinden açık kaynaklardaki değerinin villa başına 60 milyon liranın üzerinde olduğu, usulsüz tüm projenin değerinin ise yaklaşık 8 milyar 630 milyon lirayı bulduğunun tahmin edildiği aktarılıyor.
İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 100 yıl 3 aydan 343 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep eliyor.
Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 97 yıl 3 aydan 333 yıl 9 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.
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