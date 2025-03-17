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Başkan Erdoğan'dan kadın milli sporculara tebrik mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.03.2025 13:50
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Başkan Erdoğan’dan kadın milli sporculara tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda başarı elde eden milli sporcuları tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki tarihi başarılarıyla ülkemizin gururu olan milli sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan X paylaşımıBaşkan Erdoğan X paylaşımı

Erdoğan'ın paylaşımında, şampiyonada derece alan kadın sporcuların isimleri ve fotoğraflarına da yer verildi.

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Başkan Erdoğan’dan kadın milli sporculara tebrik mesajı Başkan Erdoğan’dan kadın milli sporculara tebrik mesajı Başkan Erdoğan’dan kadın milli sporculara tebrik mesajı
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