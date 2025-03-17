Başkan Erdoğan'dan kadın milli sporculara tebrik mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda başarı elde eden milli sporcuları tebrik etti.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki tarihi başarılarıyla ülkemizin gururu olan milli sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri | 2-3-4-5 kıtalık anlamlı, kısa ve uzun 18 Mart şiirleri burada!
- Esnaf Kefalet kredi limiti ve oranları 2025 | Esnaf kredisi başvuru şartları neler?
- Et ve Süt Kurumu İstanbul'da KPSS şartsız alım yapıyor! Şartlar ve İŞKUR başvuru ekranı...
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
- Yarın okul var mı, yok mu? 18 Mart Salı günü okullar tatil mi, hangi illerde?
- Emeklilere çifte ikramiye fırsatı! SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye Meclis sonrası jet hızıyla yatacak! Tahsis No'ya göre...
- OGM personel alımı İŞKUR ekranı 2025 | OGM 252 daimi işçi alımı şartları neler? Kaynakçı, şoför, lastik tamircisi...
- Düşük faizle 1 Milyon TL Konut Kredisi: A'dan Z'ye 120 ay vadeli geri ödeme planı
- MGM’den 26 il için sarı alarm! Önce 70 km hızla fırtına ve sağanak sonra yoğun kar geliyor: Edirne, Ankara...
- BİLSEM bireysel değerlendirme takvimi 2025 | BİLSEM bireysel değerlendirme randevuları ne zaman başlayacak?
- Busenaz Sürmeneli-Navbakhor Khamidova boks maçı ne zaman? Dünya Boks Şampiyonası saat kaçta, hangi kanalda?
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Mart ayı FED faiz kararı beklentisi ne yönde?