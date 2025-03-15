Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar! Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın yüzyılı olacak

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"TÜRKİYE YÜZYILI ÇOCUKLARIN DA YÜZYILI OLACAK"

Sevgili yavrularım, hayat uzun ve ince bir yoldur. Bu yolculukta inişler ve çıkışlar olabilir. Bunlar gayet doğaldır ancak insanın en büyük gücü inancı ve kararlılığıdır. Hiçbir olumsuzluğun hayallerinizle arasına girmesine izin vermemenizi sizlerden istirham ediyorum. Sizler geleceksiniz. Bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Sizler sadece bizim değil, 85 milyonun da umudusunuz. Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak. Türkiye Cumhurbaşkanı olan ben size inanıyorum. Sizin yaşama sevincinize sonuna kadar güveniyorum.