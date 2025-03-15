Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar! Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın yüzyılı olacak
Başkan Erdoğan 'Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar' programında konuştu. Başkan Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklara çağrıda bulunarak, 'Şartlar ne olursa olsun sizler bizim evlatlarımız ve göz bebeğimizsiniz. Hayatınızın her anında yanınızda olacağız. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız.' dedi. Türkiye yüzyılına da vurgu yapan Başkan Erdoğan, 'İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan "Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar" programında konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...
Bizleri böyle anlamlı bir günde siz değerli kardeşlerimizle, çok değerli evlatlarımızla buluşturanlara çok teşekkür ediyorum. Bu salondakilerin yanı sıra, tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum.
"HİÇBİRİNİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Gazze ve Suriye olmak üzere gönül coğrafyamızın üzerindeki kardeşlerimize muhabbetlerimizi gönderiyorum. Neşenizin, heyecanınızın hiç azalmamasını, yüzlerinizdeki gülümsemenin hayatınız boyunca hiç yüzünüzden eksik olmamasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizler bizim evlatlarımız, göz bebeğimizsiniz. Devletimiz sizleri hayata en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Sizlere şefkatle sahip çıkacak, hayatın karşısında hiçbirinizi yalnız bırakmayacağız. İnşallah sizler de yarın birer sanatçı, bilim adamı, doktor, mühendis olarak vatanınıza hizmet edeceksiniz.
"TÜRKİYE YÜZYILI ÇOCUKLARIN DA YÜZYILI OLACAK"
Sevgili yavrularım, hayat uzun ve ince bir yoldur. Bu yolculukta inişler ve çıkışlar olabilir. Bunlar gayet doğaldır ancak insanın en büyük gücü inancı ve kararlılığıdır. Hiçbir olumsuzluğun hayallerinizle arasına girmesine izin vermemenizi sizlerden istirham ediyorum. Sizler geleceksiniz. Bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Sizler sadece bizim değil, 85 milyonun da umudusunuz. Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak. Türkiye Cumhurbaşkanı olan ben size inanıyorum. Sizin yaşama sevincinize sonuna kadar güveniyorum.
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