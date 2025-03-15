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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da gençlere sürpriz! Ateş başında şarkı söylediler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.03.2025 23:48 Güncelleme: 16.03.2025 00:40
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Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da gençlere sürpriz! Ateş başında şarkı söylediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda gençlere sürpriz ziyarette bulundu. Ateş başında gençlerle oturan Başkan Erdoğan, sohbet ederek çay içti. Gençler buluşmada gitar ve bağlama çalıp, şarkı söyledi.

Haliç Kongre Merkezi'nde devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına katılan Erdoğan, daha sonra AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Erdoğan burada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın iftar programında bir araya geldiği gençlerle buluştu.

Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da gençlere sürpriz! Ateş başında şarkı söylediler

Ateş başında gençlerle oturan Erdoğan, sohbet ederek çay içti. Gençler buluşmada gitar ve bağlama çalıp, şarkı söyledi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.

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Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da gençlere sürpriz! Ateş başında şarkı söylediler Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da gençlere sürpriz! Ateş başında şarkı söylediler Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da gençlere sürpriz! Ateş başında şarkı söylediler
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