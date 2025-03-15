Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da gençlere sürpriz! Ateş başında şarkı söylediler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda gençlere sürpriz ziyarette bulundu. Ateş başında gençlerle oturan Başkan Erdoğan, sohbet ederek çay içti. Gençler buluşmada gitar ve bağlama çalıp, şarkı söyledi.
Haliç Kongre Merkezi'nde devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına katılan Erdoğan, daha sonra AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti.
Erdoğan burada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın iftar programında bir araya geldiği gençlerle buluştu.
Ateş başında gençlerle oturan Erdoğan, sohbet ederek çay içti. Gençler buluşmada gitar ve bağlama çalıp, şarkı söyledi.
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