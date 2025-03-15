Enerjide bağımsızlık yolunda büyük adım: Petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni dönem!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu hafta içinde ABD ile yapılan anlaşmalara dikkat çekerek, “Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir sayfa açıyoruz” dedi. Bayraktar, yapılacak çalışmalarla Türkiye’nin petrol ve doğal gaz üretiminde çok daha üst sevilerde bir ülke konumuna geleceklerini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji çalışanlarıyla katıldığı iftar programında madenciler, elektrik firması ve doğal gaz firması çalışanlarıyla buluştu. Türkiye'nin doğal gaz ve petrol üretiminde dünyadaki yerinden bahseden Bayraktar, ABD ile yapılan bir dizi anlaşmalar sonrasında Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir sayfa açılacağını belirtti.
"BÜTÜN ALANLARDA VARIZ"
Bakan Bayraktar, bugün Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının önemli bir kısmı Sakarya Gaz Sahasından karşılandığını belirten Bakan Bayraktar, Zonguldak'ın da doğal gaz açısından önemine dikkat çekerek, "Bugün madeninden elektriğe, elektriğinden üretimine, üretiminden iletimine, iletiminden dağıtımına doğal gazın iletiminden dağıtımına kadar bütün alanlarda bizler varız" diye konuştu.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA HEDEFİMİZ ENERJİDE BAĞIMSIZLIK"
Petrol üretiminde ve akaryakıt dağıtımında, büyük bir hizmet camiasının olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Biz bunu yaparken elbette zaman zaman insanlar bunu anlamıyorlar, görmüyorlar. Maalesef enerjinin böyle nankör bir tarafı var. Enerji ne zaman yok? Herkes o zaman farkına varıyor. Onun için biz bu büyük enerji ailesine hep şunu söylüyoruz ve her gittiğim yerde de şunu söylüyorum. Bizler elbette ki siyaset yapıyoruz. Hizmet siyaseti yapıyoruz. Zaman zaman eleştiri olacaktır. Ama özellikle sizlerin hakkını korumaya özel olarak dikkat ediyorum, imtina ediyorum. Sizlerin hakkına herhangi bir kişinin halel getirmemesini istiyorum. Bizler bu kadar emek verirken bunların görülmemesi, bunların adeta ters tarafa bakılmasını kabul etmek mümkün değil. Dolayısıyla biz inşallah bu hizmet yolculuğuna, sizlerle, sizlerin emekleriyle, gayretleriyle milletimize 7/24 kesintisiz bir şekilde kaliteli bir şekilde enerjiyi götürmeye gayret edeceğiz. Ve tabii bunu yaparken bir şey daha yapıyoruz, artık önümüzde Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz mutlaka Türkiye'nin enerjide bağımsız olması. İşte bunun en önemli adımlarını Zonguldak'ta atıyoruz. Türkiye yerli kömürünü, kendi kömürünü ne kadar üretirse ne kadar kullanırsa o kadar ithalatını düşürecek, o kadar dışa bağımlılığını azaltacak" diye konuştu.
'YENİ İSTİHDAM PROGRAMI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) önceki yıllarda olduğu gibi yeni bir istihdam çalışması olduğunu belirten Bakan Bayraktar, şunları söyledi:
"TTK bizim göz bebeği bir kurumumuz. İnşallah TTK'da bu ramazan bereketi, 2023 yılında daha doğrusu 2 bin personel alımı yapmıştık. İnşallah yeni bir istihdam programı üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Zonguldak'ımızda TTK'mıza yeni bir istihdam programını Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. Bunun şimdiden buradan hayırlı olmasını diliyorum."
"ELEKTRİK ÜRETİMİNDE ÇALIŞMALARIMIZ SONA GELDİ"
Enerjide bağımsızlık vurgusu yapan Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin yerli kömürünü mutlaka kullanması lazım, inşallah çok yakın bir zamanda yerli kömürde Meclisten yetkiyi aldık. Yerli kömürümüze, elektrik üretimiyle alakalı destek konusunda da çalışmalarımız sona gelmiş durumda. Onu da en kısa sürede açıklayacak, bu sayede kömür üretimini biraz daha teşvik etmiş olacağız. Ama enerjide bağımsızlığın yolu, kömürün yanında kendi doğal gazımızı, kendi petrolümüzü üretmekten geçiyor. Yenilenebilir kaynaklarımızı en güçlü bir şekilde ekonomimize kazandırmaktan geçiyoruz. Biz bütün bunları yaparken 150 bin kişilik madencilerimizle, çalışanlarımızla diğer bütün sektörlerdeki 10 binlerce çalışanımızla inşallah bu gayret içerisindeyiz. Çünkü inanıyoruz ki Türkiye enerjide bağımsız olursa çok daha büyük bir ülke olacak, çok daha güçlü bir ülke olacak. Ekonomimiz çok daha ileri bir seviyede olacak" ifadelerini kullandı.
'PETROL VE DOĞAL GAZ ALANINDA YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"
Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz ve Gabar'daki petrol üretiminden bahsedip Amerika'da önemli bir enerji anlaşması imzaladıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:
"Bu hafta Amerika'da çok önemli bir anlaşma imzaladık. Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir sayfa açıyoruz. İnşallah bu çalışmayla beraber Türkiye'de petrol ve doğal gaz üretiminde çok daha üst seviyelere ülkemizi getireceğiz."
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