Enerjide bağımsızlık yolunda büyük adım: Petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni dönem!

Bakan Bayraktar yaptığı konuşmada petrol ve doğal gaz aramacılığı konusunda açıklamalar yaptı / DHA

'YENİ İSTİHDAM PROGRAMI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) önceki yıllarda olduğu gibi yeni bir istihdam çalışması olduğunu belirten Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

"TTK bizim göz bebeği bir kurumumuz. İnşallah TTK'da bu ramazan bereketi, 2023 yılında daha doğrusu 2 bin personel alımı yapmıştık. İnşallah yeni bir istihdam programı üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Zonguldak'ımızda TTK'mıza yeni bir istihdam programını Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. Bunun şimdiden buradan hayırlı olmasını diliyorum."

"ELEKTRİK ÜRETİMİNDE ÇALIŞMALARIMIZ SONA GELDİ"

Enerjide bağımsızlık vurgusu yapan Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin yerli kömürünü mutlaka kullanması lazım, inşallah çok yakın bir zamanda yerli kömürde Meclisten yetkiyi aldık. Yerli kömürümüze, elektrik üretimiyle alakalı destek konusunda da çalışmalarımız sona gelmiş durumda. Onu da en kısa sürede açıklayacak, bu sayede kömür üretimini biraz daha teşvik etmiş olacağız. Ama enerjide bağımsızlığın yolu, kömürün yanında kendi doğal gazımızı, kendi petrolümüzü üretmekten geçiyor. Yenilenebilir kaynaklarımızı en güçlü bir şekilde ekonomimize kazandırmaktan geçiyoruz. Biz bütün bunları yaparken 150 bin kişilik madencilerimizle, çalışanlarımızla diğer bütün sektörlerdeki 10 binlerce çalışanımızla inşallah bu gayret içerisindeyiz. Çünkü inanıyoruz ki Türkiye enerjide bağımsız olursa çok daha büyük bir ülke olacak, çok daha güçlü bir ülke olacak. Ekonomimiz çok daha ileri bir seviyede olacak" ifadelerini kullandı.