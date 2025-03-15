Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında ipler gergin! Adaylık tartışmaları gölgesinde bir araya geldiler: Görüş ayrılığımız vardı
CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim bir kez daha gözler önüne serildi. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'nu karşılamaya inmedi. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu, adaylık tartışmalarının gölgesinde Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısına, CHP'deki adaylık yarışıyla ilgili verilen üstü kapalı mesajlar damga vurdu. Yavaş, İmamoğlu'nun Ankara'da düzenleyeceği toplantıya neden katılmayacağını 'Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı.' dedi.
CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı tartışması Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha karşı karşıya getirdi.
YAVAŞ TOPLANTIYA KATILMADI
Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında kendisinin de olduğunu açıkça dile getiren Yavaş, geçtiğimiz gün 'Kimsenin yedeği değilim' sözleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu'nun Ankara buluşmasına katılmayacağını belirten Yavaş, 'Ekrem başkan yol arkadaşım ama kendi siyasi yol haritam var' demişti. Yaşanan gelişme sıcaklığını korurken Yavaş İmamoğlu'nun Ankara'da düzenlediği toplantıya katılmadı.
Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu, adaylık tartışmalarının gölgesinde Ankara'da bir araya geldi.
MANSUR YAVAŞ İMAMOĞLU'NU KARŞILAMADI
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'nu karşılamaya inmedi. Ekrem İmamoğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediyesi girişinde ABB Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ve ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu karşıladı.
Görüşmeye, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da eşlik etti. Yavaş, İmamoğlu'nu makamında karşıladı ve beyaz çiçek buketi sundu.
"UFAK BİR GÖRÜŞ AYRILIĞIMIZ VARDI"
Görüşmenin ardından ikili basın açıklaması yaptı. Konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'daki toplantısına neden katılmayacağını açıklayan Mansur Yavaş, "Eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara'da toplantı yapıyor. Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bu da basına yansımıştı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Ama her konuda ağzımızı açtığımızda arada bir problem var gibi adlandırıldığı için en azından böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine hem ziyareti için teşekkür ediyorum hem de eğilim yoklamasında kendisine başarılar diliyorum." dedi.
"BENİM YOL HARİTAM VAR"
Öte yandan hatırlanacağı üzere Mansur Yavaş'ın eski danışmanı Volkan Memduh Gültekin, İmamoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği Ankara'da buluşması için Mansur Yavaş'ın katılmayacağını belirterek, Yavaş'ın "Parti bir karar aldı, buna saygı duyuyorum, dağınıklık görüntüsü vermeyeceğim. Cumartesi günkü toplantıya katılmayacağım, benim de kendi yol haritam var." demişti.
"BEN KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİLİM"
Yavaş'ın Adaylık krizinde ABB Başkanının, siyasete yeni başlamadığını belirterek "Bugüne kadar kimsenin kuyusunu kazmadım, ben siyasete Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başlamadım. Ben kimsenin yedeği değilim." dediği öğrenildi.
CHP'LİLERDEN MAMAK BELEDİYESİ'Nİ PROTESTO ETMEK İSTEYEN VATANDAŞA SALDIRI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'daki buluşması sırasında, Mamak Belediyesi'ni protesto etmek isteyen vatandaşlar, CHP'liler tarafından saldırıya uğrayarak darbedildi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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