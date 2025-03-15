Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında ipler gergin! Adaylık tartışmaları gölgesinde bir araya geldiler: Görüş ayrılığımız vardı

"BENİM YOL HARİTAM VAR"

Öte yandan hatırlanacağı üzere Mansur Yavaş'ın eski danışmanı Volkan Memduh Gültekin, İmamoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği Ankara'da buluşması için Mansur Yavaş'ın katılmayacağını belirterek, Yavaş'ın "Parti bir karar aldı, buna saygı duyuyorum, dağınıklık görüntüsü vermeyeceğim. Cumartesi günkü toplantıya katılmayacağım, benim de kendi yol haritam var." demişti.

"BEN KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİLİM"

Yavaş'ın Adaylık krizinde ABB Başkanının, siyasete yeni başlamadığını belirterek "Bugüne kadar kimsenin kuyusunu kazmadım, ben siyasete Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başlamadım. Ben kimsenin yedeği değilim." dediği öğrenildi.

CHP'LİLERDEN MAMAK BELEDİYESİ'Nİ PROTESTO ETMEK İSTEYEN VATANDAŞA SALDIRI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'daki buluşması sırasında, Mamak Belediyesi'ni protesto etmek isteyen vatandaşlar, CHP'liler tarafından saldırıya uğrayarak darbedildi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.