Bakan Tunç’tan İslamofobi’ye karşı net mesaj: Bu bir insanlık suçudur!

Dünya üzerindeki toplumlar arasında Müslümanların özellikle hedef alındığına dikkat çeken Bakan Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

"ADİL BİR DÜNYA ELBET MÜMKÜN"

Günümüzde tüm eşitliklerin bir kenara bırakılarak birçok ülkede İslamofobi'nin hortladığını belirten Bakan Tunç, "İslamofobi ile mücadele etmek, sadece Müslümanları savunmak değil aynı zamanda insanlık onurunu, barışı ve toplumsal eşitliği savunmaktır. İnsanların inançlarına, kökenlerine, kimliklerine saygı duyulduğu daha adil bir dünya elbet mümkündür" diye konuştu.

"TÜRKİYE HAKSIZLIĞIN KARŞISINDA HİÇ BİR ZAMAN SUSMADI"

Bakan Tunç, Türkiye'nin bugüne kadar ne olursa olsun haksızlığın karşısında hiçbir zaman susmadığını belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörizm, ırkçılık, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve dünyada hakları ihlal edilen tüm mağdurlar için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.