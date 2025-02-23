Petrol keşfi için dev adım! 200 tonluk kule Muradiye’de yükselecek

Muradiye’nin Kürsat bölgesine 200 tonluk sondaj kulesi kuruluyor. (Sabah)

BAHAR İLE BİRLİKTE 200 TONLUK KULE DİKİLECEK

Jandarma ile güvenlik korucularının gece gündüz nöbet tuttuğu bölgede aylardır 100 personel, 30 iş makinesiyle sondajın yapılacağı alanı hazır hale getirilmeye çalışılırken, bölgedeki sert iklim koşulları nedeniyle bahara kadar çalışmalara ara verildi.

Bugün terörden arındırılan Gabar, Cudi ve Kato dağlarında petrol çıkaran Türkiye, baharın gelişiyle Muradiye'de de 200 tonluk sondaj kulesi dikerek, yerin 1500 metre derinliğine kadar inecek.

"ÇATAK KÖRKANDİL'DEN UMUTLUYUZ"



AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, sondajın yapılacağı bölgede daha önce incelemelerde bulunduğunu anlatarak, "Muradiye bölgesinde Sultan Abdülhamid döneminde günü birlik ihtiyaçları karşılayacak şekilde petrol çıkarıldığını biliyoruz. 1915 cihan harbinde de Ruslar bölgeye girdiklerinde askeri araçlarının yakıtını bu bölgeden karşılamışlar. Onlar gidince bölgede kuyulara betonlar dökülmüş. Şimdi AK Parti Hükümeti olarak 2023'ten beri oraya sondaj kuyusu vurmak için sayın Cumhurbaşkanımız ve Enerji Bakanımızın direktifleri ile çalışma başlatıldı" dedi.

Bölgede Çatak Körkandil'de daha önce sondaj kulesi kurulduğunu da anımsatan Türkmenoğlu, "Çatak Körkandil'de 1800 metre derinliklere inildi ve çalışmalar sürüyor. Oradan gelen sonuçlardan umutluyuz. Muradiye'de de altyapı çalışması yapıldı, zemin hazırlandı. Şimdi tabana beton dökülecek, onun üzerine kule dikilip sondaj yapılacak ve çalışmaları bu yıl bitireceğiz" dedi.