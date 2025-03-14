Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’Terörsüz Türkiye’ ve başıboş hayvan sorunu açıklaması

Bakan Yılmaz Tunç, belediyelere başıboş hayvan sorunuyla ilgili görevlerini yerine getirmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. (AA)

BELEDİYELERE BAŞIBOŞ HAYVANLARLA İLGİLİ ÇAĞRI

Bakan Tunç, başıboş hayvan sorunuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Sahipsiz hayvan probleminin devam ettiğine dikkat çeken Bakan Tunç, belediyelere çağrı yaparak "Sorumluluklarını yerine getirin." dedi. Bakan Tunç ayrıca köpek saldırılarıyla ilgili olarak soruşturmaların sürdüğünü ifade etti.

Bakan Tunç başıboş hayvan sorunuyla ilgili şunları söyledi: "Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorun devam ediyor. Geçen sene hazırlanan tasarı yasalaşmıştı. Burada hem hayvanları yaşatalım ama bu hayvanlar insanlara zarar vermesin. Sokaklar güvenli olsun. Bu anlamda yasaların getirdiği zorunluluklar var. Belediyelerin bütçelerinde pay ayırarak barınak yapma ve sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmaları yapmalı. Belediyeler görevini yapmalı. Burada işin adli boyutu söz konusu. Maalesef sokak hayvanları yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Kabul edilecek bir durum değil. Bunu önlemek durumundayız. İnsanlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Yasayı en etkin şekilde kullanmak gerekir."

ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASI

Kayıp olarak aranırken Van Gölü'nde ölü bulunan Rojin Kabaiş'le ilgili soruşturmanın da sürdüğünü söyleyen Bakan Tunç, "Soruşturma devam ediyor. İlk bulgulara göre suda boğulma şeklinde söz konusu. Başsavcılığın çalışmaları devam ediyor." dedi.