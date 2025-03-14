MİT’ten casusluk operasyonu! 5 şüpheli gözaltında

Türkiye'deki askeri üsler ve kritik bölgelerle yurt dışında bulunan önemli noktalara ilişkin bilgileri ele geçirerek İran istihbaratına aktardığı belirlenen 5 şüpheli, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

ASKERİ VE SİYASAL CASUSLUK SUÇU İŞLEDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 5 şüphelinin "askeri ve siyasal casusluk" suçunu işlediği tespit edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensupları ile irtibat kurduğu belirlenen şüphelilerin, Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ve yurt dışındaki kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgileri ele geçirdikleri ve İran istihbaratına aktardıkları belirlendi.

İRAN AJANLARI YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul merkezli Antalya ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.