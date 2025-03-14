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Az önce deprem mi oldu? Nerede ve kaç büyüklüğünde? Konya AFAD KANDİLİ (14 Mart 2025) Son Dakika

Son dakika gelişmeleriyle Konya ilinde sarsıntı hissedildi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, deprem, yerel saatle 4.2 büyüklüğünde kaydedildi. Aniden meydana gelen bu sarsıntı çevrede paniğe neden oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:01 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 15:28
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KONYA’DA DEPREM OLDU! AFAD AÇIKLADI

Bugün (14 Mart 2025) tarihinde saat 14:44'de Konya ilinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, bölgede paniğe neden oldu. Depremin 11.62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD DepremAFAD Deprem

4.2 Büyüklüğünde Deprem

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Kulu (Konya)

Tarih:2025-03-14

Saat:14:44:31 TSİ

Enlem:38.91306 N

Boylam:32.96639 E

Derinlik: km

Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:

AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

Konya'da DepremKonya'da Deprem

14 Mart AFAD Son Depremler Listesi

2025-03-14 14:07:23 39.15944 29.06528 10.44 ML 2.4 Simav (Kütahya)

2025-03-14 13:22:56 38.23639 38.78639 9.91 ML 2.1 Pütürge (Malatya)

2025-03-14 13:11:16 39.47167 28.13 7.0 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir)

2025-03-14 13:09:40 39.91 28.97056 7.63 ML 1.8 Orhaneli (Bursa)

2025-03-14 12:59:05 37.79333 30.60972 7.01 ML 1.5 Merkez (Isparta)

2025-03-14 12:21:48 39.74417 27.555 7.0 ML 1.4 Balya (Balıkesir)

2025-03-14 11:24:42 37.85056 38.33028 7.0 ML 1.6 Merkez (Adıyaman)

2025-03-14 11:02:11 36.69333 25.83861 7.0 ML 2.4 Ege Denizi

2025-03-14 10:51:38 37.89167 27.00472 7.07 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.44 km] Menderes (İzmir)

2025-03-14 10:33:12 37.15278 28.13889 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)

2025-03-14 09:56:37 38.35194 38.70167 9.44 ML 2.4 Kale (Malatya)

2025-03-14 09:06:54 39.47833 38.49583 6.98 ML 1.6 İliç (Erzincan)

2025-03-14 08:58:16 38.88361 32.89528 6.12 ML 1.1 Cihanbeyli (Konya)

2025-03-14 08:19:37 40.43444 28.83 11.04 ML 2.0 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.55 km] Mudanya (Bursa)

2025-03-14 07:39:40 36.98972 29.17 7.0 ML 1.3 Çameli (Denizli)

2025-03-14 07:35:59 36.60472 25.66056 7.0 ML 2.5 Ege Denizi

2025-03-14 07:25:41 38.20028 39.27806 7.0 ML 2.6 Çüngüş (Diyarbakır)

2025-03-14 06:52:10 38.71722 43.15861 6.99 ML 1.3 Van Gölü - [05.01 km] Tuşba (Van)

2025-03-14 06:39:56 38.10889 38.49083 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)

2025-03-14 06:25:38 39.60139 38.65889 7.01 ML 1.3 İliç (Erzincan)

2025-03-14 06:00:33 37.59306 35.41639 6.89 ML 1.6 Aladağ (Adana)

2025-03-14 05:34:53 37.725 37.69556 12.73 ML 2.4 Gölbaşı (Adıyaman)

2025-03-14 05:06:19 40.22333 27.4275 13.27 ML 1.5 Biga (Çanakkale)

2025-03-14 04:50:48 39.40194 44.08361 7.0 ML 2.3 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [04.03 km] Doğubayazıt (Ağrı)

2025-03-14 04:26:03 36.8875 34.1775 6.46 ML 1.5 Erdemli (Mersin)

2025-03-14 04:23:07 37.59972 35.42528 7.0 ML 1.3 Aladağ (Adana)

2025-03-14 04:09:23 37.13889 28.84639 7.0 ML 1.2 Beyağaç (Denizli)

2025-03-14 03:59:53 38.22306 38.59778 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)

2025-03-14 03:59:10 37.855 29.70139 6.9 ML 0.8 Çardak (Denizli)

2025-03-14 03:55:14 36.02306 28.135 5.54 ML 1.4 Akdeniz - [67.60 km] Marmaris (Muğla)

2025-03-14 03:13:40 37.06889 28.43361 7.0 ML 1.0 Ula (Muğla)

2025-03-14 03:09:15 37.13833 28.54778 7.0 ML 0.8 Ula (Muğla)

2025-03-14 03:05:05 39.06417 44.69944 7.03 ML 2.5 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [47.56 km] Doğubayazıt (Ağrı)

2025-03-14 02:51:23 36.11111 28.14583 6.78 ML 1.8 Akdeniz - [57.89 km] Marmaris (Muğla)

2025-03-14 02:29:51 37.63778 35.39139 7.0 ML 1.6 Aladağ (Adana)

2025-03-14 02:14:49 37.14972 28.82389 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)

2025-03-14 02:10:47 35.83222 28.44306 7.0 ML 1.4 Akdeniz - [93.08 km] Kaş (Antalya)

2025-03-14 01:48:17 38.35389 38.77361 7.02 ML 0.9 Kale (Malatya)

2025-03-14 01:33:18 38.12222 38.40139 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2025-03-14 01:16:42 37.84556 36.63167 7.11 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2025-03-14 01:12:01 37.16722 28.15111 10.33 ML 2.7 Menteşe (Muğla)

2025-03-14 01:07:19 37.88556 36.20083 7.0 ML 0.8 Saimbeyli (Adana)

2025-03-14 00:48:48 39.63944 25.98361 5.48 ML 1.7 Ege Denizi - [16.54 km] Ayvacık (Çanakkale)

2025-03-14 00:03:45 37.1575 28.8425 7.0 ML 1.3 Beyağaç (Denizli)

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