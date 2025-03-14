Az önce deprem mi oldu? Nerede ve kaç büyüklüğünde? Konya AFAD KANDİLİ (14 Mart 2025) Son Dakika

Bugün (14 Mart 2025) tarihinde saat 14:44'de Konya ilinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, bölgede paniğe neden oldu. Depremin 11.62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2025-03-14
Saat:14:44:31 TSİ
Enlem:38.91306 N
Boylam:32.96639 E
Derinlik: km
Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp
2025-03-14 14:07:23 39.15944 29.06528 10.44 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2025-03-14 13:22:56 38.23639 38.78639 9.91 ML 2.1 Pütürge (Malatya)
2025-03-14 13:11:16 39.47167 28.13 7.0 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir)
2025-03-14 13:09:40 39.91 28.97056 7.63 ML 1.8 Orhaneli (Bursa)
2025-03-14 12:59:05 37.79333 30.60972 7.01 ML 1.5 Merkez (Isparta)
2025-03-14 12:21:48 39.74417 27.555 7.0 ML 1.4 Balya (Balıkesir)
2025-03-14 11:24:42 37.85056 38.33028 7.0 ML 1.6 Merkez (Adıyaman)
2025-03-14 11:02:11 36.69333 25.83861 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-03-14 10:51:38 37.89167 27.00472 7.07 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.44 km] Menderes (İzmir)
2025-03-14 10:33:12 37.15278 28.13889 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2025-03-14 09:56:37 38.35194 38.70167 9.44 ML 2.4 Kale (Malatya)
2025-03-14 09:06:54 39.47833 38.49583 6.98 ML 1.6 İliç (Erzincan)
2025-03-14 08:58:16 38.88361 32.89528 6.12 ML 1.1 Cihanbeyli (Konya)
2025-03-14 08:19:37 40.43444 28.83 11.04 ML 2.0 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.55 km] Mudanya (Bursa)
2025-03-14 07:39:40 36.98972 29.17 7.0 ML 1.3 Çameli (Denizli)
2025-03-14 07:35:59 36.60472 25.66056 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-03-14 07:25:41 38.20028 39.27806 7.0 ML 2.6 Çüngüş (Diyarbakır)
2025-03-14 06:52:10 38.71722 43.15861 6.99 ML 1.3 Van Gölü - [05.01 km] Tuşba (Van)
2025-03-14 06:39:56 38.10889 38.49083 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2025-03-14 06:25:38 39.60139 38.65889 7.01 ML 1.3 İliç (Erzincan)
2025-03-14 06:00:33 37.59306 35.41639 6.89 ML 1.6 Aladağ (Adana)
2025-03-14 05:34:53 37.725 37.69556 12.73 ML 2.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-03-14 05:06:19 40.22333 27.4275 13.27 ML 1.5 Biga (Çanakkale)
2025-03-14 04:50:48 39.40194 44.08361 7.0 ML 2.3 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [04.03 km] Doğubayazıt (Ağrı)
2025-03-14 04:26:03 36.8875 34.1775 6.46 ML 1.5 Erdemli (Mersin)
2025-03-14 04:23:07 37.59972 35.42528 7.0 ML 1.3 Aladağ (Adana)
2025-03-14 04:09:23 37.13889 28.84639 7.0 ML 1.2 Beyağaç (Denizli)
2025-03-14 03:59:53 38.22306 38.59778 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2025-03-14 03:59:10 37.855 29.70139 6.9 ML 0.8 Çardak (Denizli)
2025-03-14 03:55:14 36.02306 28.135 5.54 ML 1.4 Akdeniz - [67.60 km] Marmaris (Muğla)
2025-03-14 03:13:40 37.06889 28.43361 7.0 ML 1.0 Ula (Muğla)
2025-03-14 03:09:15 37.13833 28.54778 7.0 ML 0.8 Ula (Muğla)
2025-03-14 03:05:05 39.06417 44.69944 7.03 ML 2.5 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [47.56 km] Doğubayazıt (Ağrı)
2025-03-14 02:51:23 36.11111 28.14583 6.78 ML 1.8 Akdeniz - [57.89 km] Marmaris (Muğla)
2025-03-14 02:29:51 37.63778 35.39139 7.0 ML 1.6 Aladağ (Adana)
2025-03-14 02:14:49 37.14972 28.82389 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2025-03-14 02:10:47 35.83222 28.44306 7.0 ML 1.4 Akdeniz - [93.08 km] Kaş (Antalya)
2025-03-14 01:48:17 38.35389 38.77361 7.02 ML 0.9 Kale (Malatya)
2025-03-14 01:33:18 38.12222 38.40139 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-14 01:16:42 37.84556 36.63167 7.11 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-03-14 01:12:01 37.16722 28.15111 10.33 ML 2.7 Menteşe (Muğla)
2025-03-14 01:07:19 37.88556 36.20083 7.0 ML 0.8 Saimbeyli (Adana)
2025-03-14 00:48:48 39.63944 25.98361 5.48 ML 1.7 Ege Denizi - [16.54 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-03-14 00:03:45 37.1575 28.8425 7.0 ML 1.3 Beyağaç (Denizli)