13 Mart 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.03.2025 10:31
ABONE OL
İzmir’de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, Bylock kullanıcısı oldukları yönünde tespit bulunan, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, KHK ile kapatılan kurumda SGK kaydı olan, Banka Asya artan kaydı bulunan, Zaman Gazetesi ve Bankasya kapatılma eylemlerine katılan 10 şüpheliye yönelik İzmir Merkez, Torbalı ve Urla ilçelerinde belirlenen adresler eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 8 şahıs yakalanarak göz altına alındı. 2 şahsın yurt dışında olduğu anlaşıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı İzmir’de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı İzmir’de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör