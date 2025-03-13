Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Kanun teklifi komisyonda!
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri ödemelerine ilişkin düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. 4 bin liraya yükseltilen bayram ikramiye ödemesine ilişkin A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son bilgileri aktardı. Yeşiltaş önümüzdeki hafta TBMM'den kararın geçmesinin beklendiğini ifade ederek Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerinin 27-28 Mart tarihlerinde emeklilerin hesabına yatırılacağını belirtti.
Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.
Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, düzenlemeyle kamu zararının önlenmesi, haksız kazanç ve haksız rekabetin engellenmesi, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin denetim süreçlerinin etkinleştirilmesi, aileye yönelik sosyal desteklerin artırılması, kaynak israfının önüne geçilmesi, bazı kabahatlere ilişkin cezalarda caydırıcılığın artırılması, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesinin amaçlandığını anlattı.
Altınsoy, teklifle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yetiştirilen olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporculara yönelik giderler için düzenlemeler yapıldığını, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nda yapılan değişiklikle ise meslek ruhsatnamesini bir başkasına kiraya verdikleri veya herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırdıkları tespit edilen meslek mensupları ile başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak beyanname düzenleyen, imzalayan ya da gönderen meslek mensuplarına meslekten çıkarma cezası verilmesinin hüküm altına alındığını kaydetti.
Düzenlemede yabancı plakalı taşıtlara yönelik geçiş ücretlerinin tahsilinin yer aldığını belirten Altınsoy, "Petrol Piyasası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle vergi incelemesine tabi tutulan tesislerin vergi incelemesi sürecinde lisans devrini engelleyen tedbirin süresi en fazla 1 yıl ile sınırlandırılmakta ve 3 ayda bir gözden geçirilerek değerlendirilmesi sağlanmaktadır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanıyken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, ödenmekte olan yaşlılık aylığının, TBMM başkanı yaşlılık aylığının yüzde 5 artırımlı tutarı esas alınmak üzere yeniden düzenleneceğini ifade eden Altınsoy, "Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 3 biner lira tutarında ödenen bayram ikramiyesinin 4 biner liraya yükseltilmesi amaçlanmaktadır." dedi.
"DOĞURGANLIK ORANINI YÜKSELTMEK AMACIYLA ÇOCUK SAYISIYLA ORANTILI TEŞVİK EDİCİ DESTEK"
AK Parti'li Altınsoy, teklifle yabancı plakalı araçların özel şirketler tarafından işletilen otoyollardan ödemesiz geçiş yapmaları halinde ülkeyi terk etmeden önce gümrüklerde geçiş ücreti ve varsa cezaların tahsil edilmesine imkan sağlanacağına işaret ederek, "Özel şirketler tarafından işletilen otoyolları kullanan yabancı plakalı araçların, Türkiye'de uygulamada herhangi bir ücret ödemeden otoyolları kullanabiliyor olmaları ülkemizin uluslararası düzeydeki prestijini olumsuz yönde etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Varlık Fonu'nun denetim raporlarının TBMM'ye sunulması ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine ilişkin sürelerin de yeniden düzenlendiğini söyleyen Altınsoy, "Teklifimiz ile Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen denetim elemanları tarafından hazırlanacak denetim raporlarının; kasım ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanı'na sunulması, Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye aralık ayı sonuna kadar sunulması ve ilgili raporların söz konusu ayı takip eden ocak ayı sonuna kadar Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine yönelik değişiklik yapılmaktadır." şeklinde konuştu.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün yürütmekle sorumlu olduğu havalimanı işletme ve hava seyrüsefer hizmetlerinin yüksek düzeyde bilgi ve teknoloji gerektirdiğine dikkati çeken Altınsoy, "Havacılık emniyeti dahilinde ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürülmektedir. Kuruluş personelinin maliyetlerinin büyük bir kısmı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) tarafından karşılanmaktadır. Teklifimiz ile DHMİ Genel Müdürlüğü personeline prim ödemesi getirilerek, Eurocontrol tarafından daha fazla ödeme alınması yolu ile döviz girişi sağlanması ve personel maliyetinin azaltılması; personelin performansına dayalı bir ödeme yapılması yönünde düzenleme yapılmaktadır." diye konuştu.
Doğum yardımı sisteminin değiştirileceğini belirten Altınsoy, "Doğum yardımı tutarlarının artırılması, ailelerin mali yükünün hafifletilmesi ve doğurganlık oranını yükseltmek amacıyla çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
27-28 MART'TA HESAPLARA YATIRILACAK
Emekli bayram ikramiyesinin ödemelerine ilişkin A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş konuya ilişkin şu detayları aktardı:
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler başlandı. Bugün akşam saatlerinde kanun teklifinin komisyondan geçmesi bekleniyor. Haftaya TBMM'den geçmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı onayı sonrası karar Resmi Gazete'den geçecek. Ramazan Bayramı ikramiyesi 27-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılmaya başlanacak.
3 bin TL olan emekli maaşı ikramiyesi, bin TL yapılan zam ile birlikte 4 bin TL'ye çıkarıldı. Bu yıl emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 4'er bin TL olması üzere toplamda 8 bin TL ikramiye ödemesi alacak. Yapılan bin liralık artışın 2025 yılı devlet bütçesine 28,4 milyar TL ilave maliyet oluşturulduğu hesaplanırken 15,5 milyon emekli, ikramiye ödemesinden faydalanacak.
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