Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Kanun teklifi komisyonda!

Emekli bayram ikramiyesine ilişkin kanun teklifi komisyonda görüşülmeye başladı. (AA)

Altınsoy, teklifle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yetiştirilen olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporculara yönelik giderler için düzenlemeler yapıldığını, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nda yapılan değişiklikle ise meslek ruhsatnamesini bir başkasına kiraya verdikleri veya herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırdıkları tespit edilen meslek mensupları ile başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak beyanname düzenleyen, imzalayan ya da gönderen meslek mensuplarına meslekten çıkarma cezası verilmesinin hüküm altına alındığını kaydetti.

Düzenlemede yabancı plakalı taşıtlara yönelik geçiş ücretlerinin tahsilinin yer aldığını belirten Altınsoy, "Petrol Piyasası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle vergi incelemesine tabi tutulan tesislerin vergi incelemesi sürecinde lisans devrini engelleyen tedbirin süresi en fazla 1 yıl ile sınırlandırılmakta ve 3 ayda bir gözden geçirilerek değerlendirilmesi sağlanmaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanıyken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, ödenmekte olan yaşlılık aylığının, TBMM başkanı yaşlılık aylığının yüzde 5 artırımlı tutarı esas alınmak üzere yeniden düzenleneceğini ifade eden Altınsoy, "Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 3 biner lira tutarında ödenen bayram ikramiyesinin 4 biner liraya yükseltilmesi amaçlanmaktadır." dedi.