Siber Güvenlik Kanunu: Türkiye’nin dijital savunması için 10 kritik soru ve yanıtı

Siber Güvenlik Kanunu, Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendirecek önemli bir adım olacak (AA)

Yeni yasa kapsamında, siber güvenlik milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecek ve kritik altyapılar ile bilişim sistemlerinin korunması öncelikli hedeflerden biri olacak. Bu doğrultuda siber saldırılara karşı yeni uygulamalar devreye alınacak.

SİBER GÜVENLİK KURULU GELİYOR

MGK'ye benzer bir yapılanmaya sahip olacak Siber Güvenlik Kurulu, doğrudan Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak. Kurul, Türkiye'nin siber güvenlik stratejisini belirleyecek ve ulusal güvenliği tehdit eden dijital tehditlere karşı alınacak önlemleri koordine edecek.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak ve bu birim, kritik altyapıların korunmasından uluslararası iş birliklerine kadar geniş bir görev yelpazesi üstlenecek.