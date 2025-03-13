Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 6 bin 797 sentetik ecza hapı, 150 gram esrar, 65 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hapis cezasıyla yakalama kararı bulunduğu belirlendi.