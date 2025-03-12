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Yangın güvenliği parayla mı satılır? Bolu Belediyesi’nden 1 milyonluk skandal!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 18:28
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Yangın güvenliği parayla mı satılır? Bolu Belediyesi’nden 1 milyonluk skandal!

Bolu Belediyesi’nden mücavir alan dışındaki işletmeler, yangın güvenliği raporu almak için 1 milyon TL ödemek zorunda kalacak. Belediye'nin bu kararı tepki çekerken, kararın hukuki ve etik boyutu tartışma konusu oldu.

Bolu Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısında alınan yeni karar, büyük tartışmalara yol açtı. Belediye Başkanı Tanju Özcan, mücavir alan dışındaki işletmelere yangın raporu verilmesi için 1 milyon TL ücret talep edileceğini duyurdu. Özcan, Bolu Belediyesi'nin bu hizmeti vermekte zorunlu olmadığını belirtirken, işletmelerin başka belediyelerden hizmet alabileceğini söyledi.

Bolu Belediyesi'den astronomik rakamla yangın raporu kararı / DHABolu Belediyesi'den astronomik rakamla yangın raporu kararı / DHA

TİCARİ ÜRÜN GİBİ HİZMET BEDELİ

Bolu Belediye Meclisi'nin yeni kararıyla birlikte, mücavir alan dışındaki işletmelere yangın uygunluk raporu 1 milyon TL karşılığında verilecek. Başkan Tanju Özcan, "Biz yangın yeterlilik konusunda tekel değiliz. Belediye sınırları içindeki talepleri karşılıyoruz. Ancak mücavir saha dışındaki işletmelerin rapor istemesi halinde ücretimizi belirledik" diyerek, bu hizmetin bir ticari ürün gibi sunulabileceğini öne sürdü.

FAHİŞ ÜCRETLE YANGIN RAPORU

Ancak yangın raporu gibi hayati bir belgenin astronomik bir ücrete tabi tutulması, kamuoyunda tepkiye neden olurken uzmanlar, belediyelerin kamu güvenliğini sağlamak yerine, hizmetlerini fahiş ücretlere bağlamasının etik ve hukuki açıdan sorunlu olduğunu belirtiyor. Yangın güvenliği gibi kritik bir hizmetin, belediye gelirlerini artırmak için bir araca dönüştürülmesi, kamu yararına aykırı bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

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