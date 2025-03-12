DEM heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu! Görüşme ne zaman? Detaylar A Haber’de...

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GÖRÜŞME NE ZAMAN?

Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Yeşiltaş yaptığı açıklamada, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan "randevu talep edilirse veririm" demesinin ardından DEM Parti hemen harekete geçti. İmralı heyeti başvuru için süreci başlattı. Bakırhan, yaptığı açıklamada, "şu an için arkadaşlarımız talep için çalışmalarını yapıyorlar" şeklinde bir ifadelerini kullanmıştı. Anlaşılan o ki o süreç içerisinde DEM Parti tarafından bu başvuru talebi ile ilgili çalışma tamamlandı. Ve randevu talebi Cumhurbaşkanlığına iletildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'a, "görüşmenin olup olmayacağı" şeklinde soruyu yönelttiğimizde "ekiplerimiz sayın Erdoğan ile görüşecek neden görüşmesin. Bir meselenin çözümü önemli taraflardan birisidir heyetimiz başvurusunu yapacak. Ve Türkiye'nin 50 yıllık sorununu konuşuyoruz" demişti. İşte bu açıklamanın üzerinden 1 buçuk, 2 saat geçmeden DEM Parti tarafından Cumhurbaşkanlığına görüşmek için randevu talebinde bulunuldu.Randevu talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan olumlu yanıt vereceğini belirtmişti ancak henüz tarih belli değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma takvimine göre programına göre DEM Parti İmralı heyetine bir randevu verilecek. İmralı heyeti ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu süreçte bir araya gelmiş olacak." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"DEM HEYETİNE RANDEVU VERİRİM"

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin, "DEM Parti heyetine ikinci turda randevu verip vermeyeceğine" ilişkin sorusuna, "(AK Parti TBMM Grubu) Arkadaşlarım görüşecek, ben de veririm. Şu anda Grup Başkanı yapıyor. Benden de istendiği takdirde ben de veririm." yanıtını verdi.

DEM Parti İmralı heyeti (AA)

DEM HAREKETE GEÇTİ: BUGÜN YA DA YARIN BAŞVURU YAPILACAK

DEM Partili Bakırhan yaptığı açıklamada "Heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapacak" dedi.