DEM heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu! Görüşme ne zaman? Detaylar A Haber'de...
Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlar atılırken Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı sonrası talep edilmesi durumunda DEM Parti'nin İmralı heyetine randevu verebileceğini ifade etti. Bu sözlerin ardından harekete geçen DEM Parti'den flaş bir açıklama geldi. DEM Partili Bakırhan yaptığı açıklamada 'Heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapacak' dedi. Gelen son dakika bilgisiyle DEM Parti İmralı heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ
Erdoğan konuşmasında "Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda ülkenin 40 yıllık bir sorununu çözerken, istismara müsait yeni fay hatları oluşturmak açık ve net söylüyorum; emperyalizme uşaklık etmektir." ifadelerini kullandı.
RANDEVU TALEBİ GELDİ
DEM Parti İmralı heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu. DEM Parti, "Erdoğan'dan randevu talep edildi" dedi.
GÖRÜŞME NE ZAMAN?
Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Yeşiltaş yaptığı açıklamada, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan "randevu talep edilirse veririm" demesinin ardından DEM Parti hemen harekete geçti. İmralı heyeti başvuru için süreci başlattı. Bakırhan, yaptığı açıklamada, "şu an için arkadaşlarımız talep için çalışmalarını yapıyorlar" şeklinde bir ifadelerini kullanmıştı. Anlaşılan o ki o süreç içerisinde DEM Parti tarafından bu başvuru talebi ile ilgili çalışma tamamlandı. Ve randevu talebi Cumhurbaşkanlığına iletildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'a, "görüşmenin olup olmayacağı" şeklinde soruyu yönelttiğimizde "ekiplerimiz sayın Erdoğan ile görüşecek neden görüşmesin. Bir meselenin çözümü önemli taraflardan birisidir heyetimiz başvurusunu yapacak. Ve Türkiye'nin 50 yıllık sorununu konuşuyoruz" demişti. İşte bu açıklamanın üzerinden 1 buçuk, 2 saat geçmeden DEM Parti tarafından Cumhurbaşkanlığına görüşmek için randevu talebinde bulunuldu.Randevu talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan olumlu yanıt vereceğini belirtmişti ancak henüz tarih belli değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma takvimine göre programına göre DEM Parti İmralı heyetine bir randevu verilecek. İmralı heyeti ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu süreçte bir araya gelmiş olacak." dedi.
"DEM HEYETİNE RANDEVU VERİRİM"
Başkan Erdoğan, AK Parti Grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin, "DEM Parti heyetine ikinci turda randevu verip vermeyeceğine" ilişkin sorusuna, "(AK Parti TBMM Grubu) Arkadaşlarım görüşecek, ben de veririm. Şu anda Grup Başkanı yapıyor. Benden de istendiği takdirde ben de veririm." yanıtını verdi.
DEM HAREKETE GEÇTİ: BUGÜN YA DA YARIN BAŞVURU YAPILACAK
DEM Partili Bakırhan yaptığı açıklamada "Heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapacak" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zodyak’ın gizli düşmanlıkları: Birbiriyle asla uyuşmayan burçlar
- Belediyelere KPSS puanıyla memur alımı başladı! En az 55 puanla alımlar yapılacak
- Otobüslerde aile indirimi başladı mı, şartları neler? Şehirlerarası otobüslerde aile indirimi ne kadar?
- Ayçiçek yağı hangi markette en uygun fiyata satılıyor?
- AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 2. Dönem AÖL Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- Beyaz far yasaklandı mı, son durum ne? Xenon beyaz far nedir, zararları neler?
- Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor! Banka kampanyaları ve promosyon tutarlar
- 5.821 memur alımı başladı! 64 Kamu kurumunda iş başvuru ekranı açıldı: İşte kontenjanlar ve başvuru şartları
- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 106 personel alımı yapacak: İşte başvuru detayları
- Af yasası gelecek mi? Bakan Tunç açıkladı: "Söz konusu değil"
- 1 Milyon TL'nin altında otomobiller! İşte 2025 Mart ayı en ucuz sıfır araçlar... Bu listeye bakmadan almayın!
- 16.4 milyon emekli için takvim netleşti! 24-25-26-27-28 Mart'ta hesaplara geçecek! SSK, BAĞKUR hepsi için...