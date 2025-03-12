Mavi Vatan’ın çelik kılıcı! ATMACA ilk testi başarıyla tamamladı: O anlar paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bugün deniz altından ateşlenen ATMACA füzesinin uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu ve o anların görüntüsünü paylaştı.

"MAVİ VATAN'IN ÇELİK KILICI"

ROKETSAN'ın gemisavar füzesi ATMACA'nın denizaltından atılan versiyonu Kapsüllü ATMACA'nın ilk atış testi başarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Mavi Vatan'ın çelik kılıcı ATMACA'nın artık denizlerin altından da hedefini vuracağını belirtti.

SAVUNMA SANAYİDE "TAM BAĞIMSIZLIK" VURGUSU

Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından güdümlü mermi atış kabiliyetini, bugünkü ATMACA atışı ile doğrulamış olduklarını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Denizaltından ateşlenen ATMACA, başarıyla uçuşunu gerçekleştirdi. Bu büyük başarıda emeği geçen başta Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızın kıymetli personeline, ROKETSAN'ımıza, Başkanlığımız personeline, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ediyorum. Türk savunma sanayisi, karada, havada ve denizde tam bağımsız yarınlar için ilerliyor."