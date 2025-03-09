Kadınlar Günü'nde skandal "atın dışarı" zihniyeti! AK Partili Elif Lale Bilgili'nin konuşmasını kesti | CHP'li Kurtuluş'a yurt dışına çıkış yasağı
Kadıköy Belediye Meclisi'nde skandal bir olay yaşandı. CHP’li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, AK Parti’nin ilçedeki tek meclis üyesi olan Elif Lale Bilgili’nin konuşma yaptığı sırada mikrofonunu kapattı. Kurtuluş’a tepkiler büyürken Başsavcılık, harekete geçti. Bu kapsamda, Bilgili’ye yönelik “şunu çıkaralım, atalım dışarı” skandal sözler kullanan CHP'li Kurtuluş gözaltına alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Öte yandan Bilgili skandalın perde arkasını ahaber.com.tr’ye anlatarak, 'Uzun süredir bana hakaret ediyorlar. 'Çok zekisin, şöylesin böylesin diyerek beni aşağılıyorlar.' ifadelerini kullanmıştı.
Kadıköy Belediye Meclisi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde skandal bir olay yaşandı.
Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirildi.
Mecliste CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili, kendisinden önce konuşan CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Şahin'in "rüşvetin sıradanlaştığı" yönünde konuşma yaptığını söyledi.
Bilgili, "Rüşvetin sıradanlaşması konusunda size hak veriyorum. Öncelikle bir belediye başkanlarınıza bakın. Üç belediye başkanınız, 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet alma' suçlarından şu anda tutuklu yargılanıyor. Bu konuda böyle bir durumdayken, böyle bir rüşvetle, silahlı terör örgütüyle, ihaleye fesat karıştırmayla suçlanırken sanki tam tersiymiş gibi algı yapmanızı kınıyorum." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarını anlatan Bilgili, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla ilgili yapılan çalışmalardan da bahsetti.
"NEDEN BENİM KONUŞMAMIN SÜRE KISITLAMASI OLUYOR?"
Bilgili'nin konuşması devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söyledi.
Bunun üzerine Bilgili, kendisinden önceki konuşmacı CHP'li Meclis Üyesi İpek Demirtaş'ın 10 dakika konuştuğunu belirterek, "Neden benim konuşmamın süre kısıtlaması oluyor? Bir yılımızı dolduracağız öyle bir süre kısıtlaması bugüne kadar kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ya mikrofonum kapatılıyor ya da kısıtlama veriliyor, neden? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi, ağzımı bile açmadım. Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum?" diye sordu.
Bilgili'ye süresinin dolduğunu hatırlatan Kurtuluş, mikrofonunu kapattı.
AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istedi.
Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." dedi.
Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrıldı.
Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.
KURTULUŞ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yapılan Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında Bilgili'ye yönelik kullandığı ifadeleri nedeniyle Kurtuluş hakkında resen soruşturma açtı.
Başsavcılık, "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında, Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verdi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kurtuluş, hakkında "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Kurtuluş yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
BİLGİLİ AHABER.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş'a tepkiler çığ gibi büyürken, AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili konuyla ilgili ahaber.com.tr'den Murat Akıncı'ya konuştu.
"İKİ CHP'Lİ ÜYE 10 DAKİKAYI GEÇEN KONUŞMALAR YAPTI"
Lale Bilgili, kendisinden önce iki CHP'li ismin 10 dakikayı geçen konuşma yaptığını belirtirken, "Konuşmanın tam ortasında bana uyarı geldi mikrofonunuz kapatılacak denildi. Benim defalarca bu başıma geldi yayını bile kesmişlerdi bu seferde de kesildi. Benden önce İpek Hanım ve Süleyman Şahin konuştu. İkisi de 10 dakikayı geçen konuşmalar yaptı." dedi.
"ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMEK İÇİN SÖZ İSTEDİM"
Eleştirilere cevap vermek için notlar alan Bilgili, "Ben orada tek olduğum için konuşmaları dinleyip notlarımı aldım ve eleştirilerde bulundum. En son hepsi konuştuktan sonra izin istedim. Hükümetimizle ilgili çok yorum yapmışlardı önce onlara cevap verdim." ifadelerini kullandı.
"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM"
İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını dile getiren Bilgili, "4 dakika oldu 1 dakikanız kaldı denilince şaşırdım. Çünkü ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Çok sayıda meclisi de takip ediyorum. Bazılarında 10 dakika sayaç konuluyor ancak bizde böyle bir durum söz konusu değil." şeklinde konuştu.
"UZUN ZAMANDIR BANA MOBBING UYGULANIYOR"
Bilgili, uzun zamandır kendisine mobbing yapıldığını söylerken, "Benim mikrofonumu kapattılar ve her oturumda bana bu tarza saygısızlıklar yapılıyor. Kadıköy'de her zaman böyle bir mücadelemiz var." dedi.
"CHP'Lİ BAŞKAN BENDEN ÖZÜR DİLEDİ"
Bilgili ayrıca CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın kendisinden özür dilediğini belirtti. Kösedağı'nın meclisteki grubunu eleştirdiğini belirtirken, "Neden böyle yapıyorlar? Ben özür dilerim." dediğini dile getirdi.
"NE KONUŞACAKSIN ONA GÖRE SÖZ VERECEĞİZ"
Meclis konuşmalarında hep hakarete uğradığını da söyleyen Bilgili, "Uzun süredir bana hakaret ediyorlar. "Çok zekisin, şöylesin böylesin diyerek beni aşağılıyorlar." diyorlar. Hep bu tarzda bir tarzları var. "Ne konuşacaksın ona göre söz vereceğiz" diyerek mobbing uyguluyorlar." ifadelerini kullandı.
"İŞTE CHP ZİHNİYETİ"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yapan Bilgili, "İşte CHP zihniyeti. İnandıkları tüm değerler YALAN. Kadınlar günü konuşmamızı yaparken sözümüzü kesen ve mikrofonumuzu kapatan, yayını kesin diye uyaran Meclis Başkanını kınıyorum. Konuşmanın sonunda "Şunu çıkaralım, atalım dışarı" diyerek bir kadına reva gördükleri muamele" ifadelerine yer verdi.
TEPKİ YAĞIYOR!
O anlar sosyal medyada gündem olurken CHP'li başkana tepki yağdı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kadıköy Belediye Meclisi'nde yaşanan skandal olaya sosyal medya adresinden tepki gösterdi.
Özdemir yaptığı paylaşımda "Şu muameleye bakar mısınız? Kadıköy Belediye Meclisi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde milletimizin oylarıyla seçilmiş bir hanımefendi susturuluyor, salondan çıkartılıyor. Bu davranış bozukluğunu, üstenci yaklaşımı, ötekileştiren yönetim şeklini şiddetle kınıyorum. Haktan, hukuktan bahseden CHP'li hanımefendilerin duruşlarını ayrıca merak ediyorum." İfadelerini kullandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin sosyal medya paylaşımında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Dünyada her şey değişiyor, değişmez dediğimiz bir sürü şey bile değişiyor ama CHP'de zerre miskal değişim yok!
1999'da "BU kadına haddini bildirin" derken neyse,
2025'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde "ŞUNU çıkaralım, BUNU atalım ya" diyen kadın düşmanı zihniyet tıpatıp aynı.
Dik ve onurlu duruşu için Elif Lale Bilgili kardeşime teşekkür ediyorum.
İşte o tepkiler...
Sizi tebrik ediyorum alkışlıyorum .. Kadıköy Belediye Başkanı nı ve onun bu kaba tavrına göz yuman herkesi kınıyorum…
Grupta karar aldık diyor Başkan vekili. CHP grubunun kararı Ak Partili tek meclis üyesini bağlar mı ? Her ne kadar Mecliste 1 kişi olsa da, her beş Kadıköylüden birinin oyunu almış bir kişi konuşuyor. 44 kişi 1 kişiye tahammül edemiyor.
Bunların zihniyeti değişmez. Bunların demokrasi, insan hakları, hak hukuk, kadın hakları palavraları sadece kendileri için karşı taraf için hiç önemi yoktur. Tarihte de böyleydi gelecekte de öyle olacak.
Cesaretli duruşunuz için canı gönülden tebrik ediyorum kutluyorum hocam
CHP zihniyeti budur bunların demokrasi anlayışı dır tek taraflı zihniyetin ürünüdür Elif lale bilgili kardeşimiz seni canı gönülden destekliyoruz
Helal olsun Size
Tebrik ederim kardeşimizi haksızlığa göz yummadığı için
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