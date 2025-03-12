Baygaralar ve Çoğaçların kanlı hesaplaşması! İşte infazın tetikçileri

Yunanistan-Türkiye hattında yaşanan çifte infaz; Glyfada şehrinin Terpsithea bölgesinde bulunan Mikras Asya ile Lefkoşa caddelerinin kesiştiği noktada 9 Aralık günü yaşandı.

Kocaeli'de otomobilinde öldürülen lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç (DHA)

İddiaya göre 13 Ocak 2020 yılında Adana'da öldürülen Bedirhan Baygara'nın (36) infazından sorumlu tutulan Emin Çoğaç'a ulaşamayan Baygara çetesine üye Devran Selvi ve Yakup A., Kocaeli'nde öğretmen olarak görev yapan ağabeyi Mahir Çoğaç'ı, 26 Haziran 2024 tarihinde öldürterek Yunanistan'a kaçtı.

FETÖ'CÜ GİBİ TANITTILAR

İddiaya göre Mahir öğretmenin intikamını almak isteyen saldırganlar, uzun süredir aradıkları Devran S. ve Yakup A.'nın Yunanistan'ın Glyfada şehrinde olduğu bilgisini ulaştı. Saldırganlar, iddiaya göre kasım ayında Dedeağaç üzerinden Yunanistan'a giriş yaptı.

İki çete üyesi ülkede daha fazla kalabilmek ve infaz talimatını yerine getirebilmek için Yunan makamlarına kendilerini FETÖ üyesi gibi tanıttı.

Yunanistan'da sokak ortasında kanlı infaz

2 KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Ülkede sığınma hakkı elde eden tetikçiler, diğer arkadaşlarıyla birlikte infaz için düğmeye bastı. Yunanistan'ın Glyfada şehrinin Terpsithea bölgesinde bulunan Mikras Asya ile Lefkoşa caddelerinin kesiştiği noktada iki grup karşı karşıya geldi.

Çıkan çatışmada Devran Selvi ve Yakup A. olay yerinde hayatını kaybederken, bir çete üyesi ağır yaralandı.

ʺFETÖ'cüyüzʺ diyerek iltica ettiler

12 CİNAYET ONLARCA SİLAHLI EYLEM

Olayın ardından Yunan polisi, MİT'in verdiği bilgiler doğrultusunda çeteye operasyon düzenledi. Atina ve Selanik'te düzenlenen baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı. Skiathou Caddesi'ndeki çete üyelerine ait bir daireye düzenlenen baskında ise 49 suikast silahı ele geçirildi.

Kanlı infazın tetikçileri

Sabah'ın haberine göre; Anavissos, Maraton ve Nea Makri'de düzenlenen baskınlarda ise saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen, Abdulgafur S. (29), Muhammetcan S. (29), Yunus Sadık C. 22), Sinan E. (22), Mehmet Ö.(33), Bedirhan S. (22), Furkan D.(24), gözaltına alındı. Saldırganların bir ev kiralama sitesinden 3 günde bir yer değiştirdikleri belirlendi.

Çete üyelerinin 3 yıl içerisinde Moutsopoulou Plajı, Pire, Anavyssos, Vathi Meydanı, Petralona, Loutsa, Kypseli, Glyfada, Selanik'te 12 cinayet ve dokuz cinayet girişimine adı karıştığı tespit edildi.