Baygaralar ve Çoğaçların kanlı hesaplaşması! İşte infazın tetikçileri
Yunanistan'ın Glyfada Şehri'nde bir oyun salonuna düzenlenen silahlı saldırıda iki Türk çete üyesinin öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden Baygara çetesine üye Devran Selvi ve Yakup A.'nın geçtiğimiz yıl Kocaeli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Mahir Çoğaç'ın infaz emrini veren kişiler olduğu tespit edildi. İşte kanlı infazın tetikçileri
Yunanistan-Türkiye hattında yaşanan çifte infaz; Glyfada şehrinin Terpsithea bölgesinde bulunan Mikras Asya ile Lefkoşa caddelerinin kesiştiği noktada 9 Aralık günü yaşandı.
İddiaya göre 13 Ocak 2020 yılında Adana'da öldürülen Bedirhan Baygara'nın (36) infazından sorumlu tutulan Emin Çoğaç'a ulaşamayan Baygara çetesine üye Devran Selvi ve Yakup A., Kocaeli'nde öğretmen olarak görev yapan ağabeyi Mahir Çoğaç'ı, 26 Haziran 2024 tarihinde öldürterek Yunanistan'a kaçtı.
FETÖ'CÜ GİBİ TANITTILAR
İddiaya göre Mahir öğretmenin intikamını almak isteyen saldırganlar, uzun süredir aradıkları Devran S. ve Yakup A.'nın Yunanistan'ın Glyfada şehrinde olduğu bilgisini ulaştı. Saldırganlar, iddiaya göre kasım ayında Dedeağaç üzerinden Yunanistan'a giriş yaptı.
İki çete üyesi ülkede daha fazla kalabilmek ve infaz talimatını yerine getirebilmek için Yunan makamlarına kendilerini FETÖ üyesi gibi tanıttı.
2 KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI
Ülkede sığınma hakkı elde eden tetikçiler, diğer arkadaşlarıyla birlikte infaz için düğmeye bastı. Yunanistan'ın Glyfada şehrinin Terpsithea bölgesinde bulunan Mikras Asya ile Lefkoşa caddelerinin kesiştiği noktada iki grup karşı karşıya geldi.
Çıkan çatışmada Devran Selvi ve Yakup A. olay yerinde hayatını kaybederken, bir çete üyesi ağır yaralandı.
12 CİNAYET ONLARCA SİLAHLI EYLEM
Olayın ardından Yunan polisi, MİT'in verdiği bilgiler doğrultusunda çeteye operasyon düzenledi. Atina ve Selanik'te düzenlenen baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı. Skiathou Caddesi'ndeki çete üyelerine ait bir daireye düzenlenen baskında ise 49 suikast silahı ele geçirildi.
Sabah'ın haberine göre; Anavissos, Maraton ve Nea Makri'de düzenlenen baskınlarda ise saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen, Abdulgafur S. (29), Muhammetcan S. (29), Yunus Sadık C. 22), Sinan E. (22), Mehmet Ö.(33), Bedirhan S. (22), Furkan D.(24), gözaltına alındı. Saldırganların bir ev kiralama sitesinden 3 günde bir yer değiştirdikleri belirlendi.
Çete üyelerinin 3 yıl içerisinde Moutsopoulou Plajı, Pire, Anavyssos, Vathi Meydanı, Petralona, Loutsa, Kypseli, Glyfada, Selanik'te 12 cinayet ve dokuz cinayet girişimine adı karıştığı tespit edildi.