Bakan Göktaş’tan BM Genel Merkezi’nde Gazze ve Suriye vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş | Fotoğraf: AA

Konuşmasının başında toplantı kapsamında dile getirilen her görüşün kadınların ve kız çocuklarının geleceğine olumlu katkılar sağlaması temennisini aktaran Göktaş, Pekin Deklarasyonu'nun 1995'ten bugüne ortaya koyduğu vizyon, ele aldığı kritik konularla kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için kapsamlı bir yol haritası sunduğunu belirtti.

Hala bu konularda aşılması gereken engel ve çözülmesi gereken sorunların bulunduğuna dikkati çeken Göktaş, "Farklı coğrafyalar ve ülkeler arasındaki eşitsizlikler, artan çatışmalar, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, süregelen adaletsizlikler nedeniyle bu sorunlar giderek derinleşmektedir. Bu krizler, kadınlar ve kız çocukları için yeni krizlere sebep olmakta, elde edilen kazanımları baltalamaktadır. Bugün yaşanan çatışmalar, kadınların ve kız çocuklarının güvenliği, refahı için en büyük tehditlerden biri haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşananları örnek gösteren Göktaş, şunları söyledi:

"Gazze'de devam etmekte olan insani kriz bağlamında, kadınlar ve kız çocukları, şiddetin, yoksulluğun ve temel haklardan mahrum bırakılmanın en ağır yükünü taşımaktadır. Türkiye olarak, Gazze halkının yaralarını sarmak, hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için tüm imkanlarımızı seferber etme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Türkiye aynı zamanda kadınların ihtiyaçlarına ve onların güçlendirilmesine de vurgu yapmaktadır, zira kadınların toparlanma ve direnç kazanma çabalarına aktif katılımı sürdürülebilir barış ve ilerlemenin sağlanması için hayati önem taşımaktadır. Bu yaklaşımla, Suriye'deki yeniden inşa çabalarına katkıda bulunmaya, bölgenin istikrarını ve kalkınmasını desteklemeye devam edeceğiz."