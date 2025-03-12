Mersin'de kaçak sigara ticareti operasyonu: 3 gözaltı
Mersin'de jandarma ekiplerinin kaçak sigara ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Aramalarda 9 bin 400 adeti dolu 67 bin 400 makaron, 122 kilogram kıyılmış tütün, 14 bin adet sigara sarma kâğıdı ile 4 adet doldurma aparatı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimiyle ilgili çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında Bozyazı ve Çamlıyayla ilçelerinde 3 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit eden ekipler, 2 farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda 9 bin 400 adeti dolu 67 bin 400 makaron, 122 kilogram kıyılmış tütün, 14 bin adet sigara sarma kâğıdı ile 4 adet doldurma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.