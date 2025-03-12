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Mersin'de kaçak sigara ticareti operasyonu: 3 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 09:03
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Mersin’de kaçak sigara ticareti operasyonu: 3 gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerinin kaçak sigara ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Aramalarda 9 bin 400 adeti dolu 67 bin 400 makaron, 122 kilogram kıyılmış tütün, 14 bin adet sigara sarma kâğıdı ile 4 adet doldurma aparatı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimiyle ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında Bozyazı ve Çamlıyayla ilçelerinde 3 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit eden ekipler, 2 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda 9 bin 400 adeti dolu 67 bin 400 makaron, 122 kilogram kıyılmış tütün, 14 bin adet sigara sarma kâğıdı ile 4 adet doldurma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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Mersin’de kaçak sigara ticareti operasyonu: 3 gözaltı Mersin’de kaçak sigara ticareti operasyonu: 3 gözaltı Mersin’de kaçak sigara ticareti operasyonu: 3 gözaltı

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